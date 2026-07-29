«Помогу получить ОСМС статус»: стоит ли казахстанцам платить посредникам

В домовых чатах казахстанцев и мессенджерах можно встретить услугу — «помощь» в получении статуса застрахованного в ОСМС. Посредники обещают решить вопрос быстро и без лишних хлопот, разумеется, за плату. Законно ли оказание подобных услуг, пояснили в ФСМС, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Три дня» — не заслуга посредника

Главная ценность подобных предложений может заключаться именно в сроках. Обещание оформить ОСМС за три дня звучит как возможность ускорить процедуру. Однако в ФСМС пояснили: после поступления и обработки необходимых сведений статус и без посредников присваивается в течение трех рабочих дней. Причем происходит это автоматически.

— Законодательством не предусмотрены получение либо ускоренное оформление статуса застрахованного через посредников. Статус присваивается исключительно в автоматическом режиме на основании сведений, поступающих в информационную систему Фонда, в том числе о произведенных платежах либо о принадлежности гражданина к льготной категории населения, — сообщили в ФСМС в ответе на запрос агентства Kazinform.

У посредника нет доступа к информационной системе Фонда. Он не может изменить данные, повлиять на решение, сократить срок обработки платежа или каким-либо другим способом ускорить получение статуса.

Иными словами, обещанные «три дня» — это не специальная услуга, а обычный срок, предусмотренный системой. Как подчеркивают в ФСМС, оплата посреднику никаких дополнительных прав или преимуществ человеку не дает.

Для проверки статуса застрахованности и сведений о произведенных платежах граждане могут обратиться непосредственно в сам Фонд.

Фото: Правительство для граждан

Как получить статус ОСМС самостоятельно

Если человек не работает и не относится к льготной категории, он может платить взносы самостоятельно.

— В 2026 году размер взноса самостоятельного плательщика составляет 4 250 теңге в месяц, — сообщили в организации.

Чтобы получить статус застрахованного, необходимо обеспечить платежи за 12 последовательных месяцев. В ФСМС пояснили, что сделать это можно двумя способами. Первый — погасить неоплаченные периоды за прошлые месяцы, но максимум за 12 месяцев, предшествующих дате оплаты. Второй — заплатить сразу за 12 будущих месяцев, начиная с текущего. Таким образом, 12 месяцев страхования в 2026 году обойдутся в 51 тысячу теңге.

Есть важный нюанс: каждый месяц оплачивается отдельно, при платеже необходимо правильно указать период.

Никаких специальных связей или посредников для этого не требуется. Заплатить можно через мобильное приложение банка, банк второго уровня, отделение АО «Казпочта» или терминал самообслуживания.

После обработки платежа Государственной корпорацией «Правительство для граждан» сведения поступают в систему ФСМС. Если платежи за необходимый период есть, статус присваивается автоматически — в течение тех же трех рабочих дней.

Помощь посредников незаконна?

Максимум, чем может быть полезен посредник на самом деле — это консультация. Но в Фонде подчеркивают, что сами в подобных услугах не нуждаются и не рекомендуют казахстанцам откликаться на подобные предложения.

Более того, ФСМС отслеживает такие объявления в социальных сетях и мессенджерах.

— При выявлении признаков фиктивного оформления трудовых отношений, представления недостоверных сведений, неправомерного использования персональных данных либо иных возможных противоправных действий соответствующие материалы направляются в правоохранительные и иные уполномоченные государственные органы, — сообщили в ФСМС.

При этом установить, действительно ли имело место нарушение закона, и дать правовую оценку действиям конкретного человека могут только уполномоченные органы.

ИИН — можно, SMS-код и доступ к банку — нет

Заплатить деньги посреднику за то, что можно сделать самому, - не очень благоразумно. Но главный риск таится не в этом - опасность возникает, когда для «оформления ОСМС» посторонний человек просит предоставить персональные или банковские данные.

Для самостоятельной уплаты взноса нужны ИИН, сумма и период платежа. А вот передавать кому-либо реквизиты банковской карты, CVV-код, пароли, SMS-коды подтверждения, ключ ЭЦП и пароль от него, доступ к мобильному банкингу или учетным записям государственных систем для получения статуса ОСМС не требуется.

— Передача таких сведений посторонним лицам создает риски утраты денежных средств, неправомерного использования персональных данных и совершения иных противоправных действий, — предупреждают в Фонде.

Фото: pexels

Если человек уже заплатил посреднику и подозревает обман, в ФСМС рекомендуют обратиться в органы внутренних дел. Если посторонним были переданы банковские данные — необходимо как можно быстрее связаться со своим банком.

Самостоятельно проверить статус и платежи можно через официальный сайт ФСМС, портал eGov.kz, Telegram-бот SaqtandyryBot, приложение Qoldau 24/7 и приложения банков.

Напомним, Министерство здравоохранения РК ранее подготовило изменения в правила оказания государственной услуги по предоставлению информации об участии граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Сегодня участниками этой системы являются 17,5 млн граждан.