Казахстанцам упростят получение сведений о статусе в системе ОСМС

Министерство здравоохранения Республики Казахстан подготовило изменения в правила оказания государственной услуги по предоставлению информации об участии граждан в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает агентство Kazinform.

Проект направлен на совершенствование порядка предоставления услуги и повышение доступности сведений о страховом статусе и произведенных отчислениях. Государственная услуга позволяет гражданам оперативно получать достоверную информацию о своем статусе в системе ОСМС, периодах страхования, а также о перечисленных за них взносах и отчислениях.

Получить услугу можно в электронном формате через портал электронного правительства eGov.kz, что позволяет гражданам в любое удобное время проверить свой страховой статус и сведения о произведенных платежах без необходимости личного обращения в государственные органы.

Сегодня участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются 17,5 млн граждан. Система ОСМС обеспечивает застрахованным гражданам доступ к широкому спектру медицинской помощи независимо от размера уплаченных взносов и социального статуса.

В перечень входят профилактические осмотры, консультативно-диагностическая помощь, специализированная медицинская помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, высокотехнологичная медицинская помощь, медицинская реабилитация и лекарственное обеспечение в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что потенциальный экономический эффект реформы ОСМС 2.0 в Казахстане составит 255,2 млрд тенге.