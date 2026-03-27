Официально признать киберспорт предлагают в Кыргызстане
В Кыргызстане инициирован законопроект, направленный на официальное признание и системное развитие киберспорта с государственной поддержкой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Отмечается, что в настоящее время в стране киберспорт фактически развивается, при этом не имеет полноценного правового регулирования. Турниры и соревнования проводятся частными организациями и инициативными группами без единых правил и государственного регулирования.
Законопроект предусматривает:
- признание киберспорта видом спорта в Кыргызстане, определение юридического статуса которого позволит формировать официальные национальные сборные;
- возможность создания школьных и студенческих команд по киберспорту,
- формирование условий для проведения соревнований, подготовки спортсменов и участия кыргызстанцев в международных киберспортивных турнирах;
- введение четких правил участия детей в соревнованиях, включая обязательное согласие родителей и соблюдение возрастных ограничений;
- привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие цифровой экономики в стране.
