телерадиокомплекс президента РК
    20:40, 26 Март 2026 | GMT +5

    Официально признать киберспорт предлагают в Кыргызстане

    В Кыргызстане инициирован законопроект, направленный на официальное признание и системное развитие киберспорта с государственной поддержкой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Freepik

    Отмечается, что в настоящее время в стране киберспорт фактически развивается, при этом не имеет полноценного правового регулирования. Турниры и соревнования проводятся частными организациями и инициативными группами без единых правил и государственного регулирования.

    Законопроект предусматривает:

    • признание киберспорта видом спорта в Кыргызстане, определение юридического статуса которого позволит формировать официальные национальные сборные;
    • возможность создания школьных и студенческих команд по киберспорту,
    • формирование условий для проведения соревнований, подготовки спортсменов и участия кыргызстанцев в международных киберспортивных турнирах;
    • введение четких правил участия детей в соревнованиях, включая обязательное согласие родителей и соблюдение возрастных ограничений;
    • привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие цифровой экономики в стране.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане предлагают юридически закрепить за страной статус духовного и координационного центра Всемирных игр кочевников.

    Гульмира Абдрахманова
