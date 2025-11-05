Официальных приютов нет: как решают проблему бездомных животных в Жетысу
В области Жетысу на сегодняшний день зарегистрировано 10 147 бездомных животных, в том числе 9 731 собака и 416 кошек, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации областного управления ветеринарии, рейды по отлову бродячих животных проводятся еженедельно совместно с сотрудниками природоохранной полиции, зоозащитными организациями и службой отлова.
В ведомстве также отметили, что официальных приютов для бездомных животных в области нет. А на территории ветеринарных станций действуют пункты временного содержания животных. Кроме того, работа по их отлову и содержанию осуществляется за счет средств местного бюджета.
Тем временем, жители региона отмечают, что количество бездомных животных на улицах остается высоким.
— Во дворах и на окраинах нашего села часто можно встретить собак, среди них попадаются даже алабаи, — рассказала жительница села Балпык би Коксуского района Жулдыз Идрисова.
Аналогичная ситуация наблюдается и в областном центре.
В управлении ветеринарии региона отметили, работа по регулированию численности бездомных животных в регионе продолжается. После проведения процедур стерилизации и вакцинации они возвращаются в естественную среду обитания.
Отмечается, что чипирование по области прошли свыше 4 тысяч бездомных животных, из которых 1 630 в Талдыкоргане.
