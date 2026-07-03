Офицер ВВС США арестован у Капитолия после призыва к импичменту Трампа

Майор ВВС США Джейсон Уотсон был арестован на ступенях Капитолия после того как призвал к импичменту президента Дональда Трампа из-за действий США в Иране и Венесуэле, а также из-за иммиграционной политики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Полиция Капитолия США арестовала действующего военнослужащего Уотсона после его высказываний на пресс-конференции в Конгрессе о том, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс должны быть отстранены от должности.

Мероприятие было организовано «Коалицией за импичмент» — группой, которая лоббирует в Конгрессе идею импичмента Трампа. На мероприятии присутствовал член Палаты представителей Эл Грин, демократ от штата Техас, который неоднократно вносил статьи об импичменте действующего президента США.

Фото: militarytimes.com

— Я здесь с ним, потому что член Палаты представителей Грин — единственный член Конгресса, который продемонстрировал мужество и убежденность, чтобы… добиться голосования по статьям об импичменте. Если бы Конгресс последовал его примеру, мы могли бы отстранить от власти всю администрацию Трампа, но Конгресс по-прежнему не убежден в срочности и необходимости соблюдения своих присяг, поэтому мы должны убедить их с помощью нашего непрекращающегося, бескомпромиссного гражданского сопротивления, — сообщил Джейсон Уотсон на мероприятии.

В заявлении полиции Капитолия говорится, что «демонстрация на ступенях Капитолия, как правило, запрещена законом, за исключением случаев, когда на демонстрации присутствует член Конгресса».

Полиция Капитолия арестовала Уотсона по обвинению в «скоплении людей, препятствовании движению и причинении неудобств».

Отмечается, что на военнослужащих США распространяются более строгие законы, чем на обычных граждан. Единый кодекс военной юстиции запрещает офицерам «использовать оскорбительные выражения в адрес президента, вице-президента, военного министра и министра обороны, Конгресса и некоторых других должностных лиц».

Представитель ВВС США заявил в четверг:

— Военнослужащие должны соблюдать все законы, нормативные акты и правила, регулирующие поведение и ношение военной формы. От всего личного состава ВВС ожидается соблюдение высочайших стандартов дисциплины и профессионализма как при исполнении служебных обязанностей, так и в свободное от службы время.

Всем военнослужащим, а не только представителям ВВС, запрещено участвовать в «политической деятельности» в военной форме.

Критика Уотсона в адрес Трампа и Вэнса касалась действий администрации в Венесуэле и Иране. Он назвал их «неконституционной узурпацией полномочий Конгресса и нарушением Закона о военных полномочиях».

— Эти нарушения привели к гибели 13 военнослужащих и ранениям сотен других. За это президент и вице-президент должны быть подвергнуты импичменту, осуждены и отстранены от должности, — заявил Джейсон Уотсон.

Уотсон также назвал иммиграционную политику и тактику администрации неконституционными.

Фото: Getty Images

Ранее, 5 марта т. г., бывший морской пехотинец США был арестован в Конгрессе после протеста против войны в Иране, сообщил NBC News.

Инцидент произошел во время слушаний в подкомитете Сената США по делам вооруженных сил.

Фото: Arab Vines

44-летний Брайан Макгиннис, военнослужащий США из Северной Каролины, баллотирующийся в Сенат от Партии зелёных, закричал: «Никто не хочет воевать за Израиль».

— Я здесь, в Вашингтоне, пытаюсь выступить против Сената и спросить их, почему они собираются отправлять наших мужчин и женщин на верную смерть, в то время как наши избранные представители говорили, что мировой войны не будет, — заявил Брайан Макгиннис в видеообращении в среду утром на платформе X.

Макгиннис также заявил в видео:

— Любой, кто разочаровался в нашем правительстве и чувствует себя преданным, — вы не одиноки. Присоединяйтесь к нам, требуйте справедливости за это предательство.

В заявлении полиции Капитолия Макгиннис назван «неуправляемым человеком, который начал незаконную акцию протеста во время слушаний, поставил всех в опасное положение, оказывал яростное сопротивление и мешал нашим сотрудникам вывести его из зала».

— Протесты запрещены в зданиях Конгресса. На территории Капитолия есть множество других мест, где разрешены демонстрации, — добавили в полиции Капитолия.

Макгиннису предъявлены обвинения по трем пунктам за нападение на сотрудника полиции, а также по трём пунктам за сопротивление аресту и проведение незаконной демонстрации.

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы расходятся в оценках ударов США по Ирану.