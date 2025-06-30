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    10:09, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Офисы компаний из ЗКО будут открыты в Китае

    В рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику состоялась встреча акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с руководством государственной корпорации Jiangsu SOHO Holding Group — одного из крупнейших промышленных и торговых конгломератов провинции Цзянсу, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат ЗКО

    Как сообщили в акимате ЗКО, мероприятие прошло в контексте укрепления межрегиональных связей между Казахстаном и Китаем, чему особое внимание уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент последовательно подчеркивает важность развития прямого взаимодействия между регионами двух стран как ключевого элемента двустороннего стратегического партнёрства.

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    Фото: акимат ЗКО

    Jiangsu SOHO Holding Group объединяет более 380 предприятий и реализует масштабные проекты в сфере международной торговли, логистики, текстильной промышленности, «умного» производства и финансирования. Годовой объём внешнеэкономических операций компании превышает 11 млрд долларов США, география охватывает свыше 160 стран.

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    Фото: акимат ЗКО

    В ходе встречи стороны обсудили потенциал сотрудничества в области:

    • поставок продукции ЗКО на торговые платформы SOHO;
    • локализации логистических узлов в Казахстане в рамках маршрутов «Китай — Центральная Азия — Европа»;
    • участия китайской стороны в переработке агропродукции и развитии инфраструктуры хранения и сбыта.
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    Фото: акимат ЗКО

    Отмечается, что особый интерес вызвала инициатива по продвижению экспорта продукции из Западно-Казахстанской области через сеть оптовых и розничных торговых каналов SOHO в странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Руководство компании выразила готовность предоставить бесплатные офисные помещения для представителей бизнеса Западно-Казахстанской области.

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    Фото: акимат ЗКО

    По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении дополнительных консультаций на уровне профильных подразделений с целью подготовки конкретных инвестиционных предложений.

    Аким области выразил уверенность, что дальнейшее углубление сотрудничества с такими высокотехнологичными и ориентированными на международные рынки партнерами, как JiangsuSOHO Holding Group, послужит укреплению позиций Казахстана как надёжного экономического мостa между Китаем и странами Евразии.

    Теги:
    ЗКО Бизнес Китай Акимат Западно-Казахстанская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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