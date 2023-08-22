Официальный визит Президента Казахстана во Вьетнам завершен

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Завершился официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. Официальный визит Главы государства начался в понедельник с возложения цветов к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и встретился с Председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ.

Далее Президент РК посетил музей военной истории во Вьетнаме.

В рамках официального визита Главы государства во Вьетнам заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным и министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном был подписан межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.

В этот же день было опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита Президента Республики Казахстан в Социалистическую Республику Вьетнам.

Сегодня Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую деревню в провинции Хайзыонг. Также Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственный комплекс Goertek, посетил производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina и провел встречу с главой делегации депутатов Нацсобрания провинции Бакнинь.