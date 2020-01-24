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Официальный сайт АНК и El.kz объединяются в единую платформу

24 Января 2020 17:06
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Официальный сайт АНК и El.kz объединяются в единую платформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт Ассамблеи народа Казахстана (АНК) assembly.kz и информационно-познавательный портал о жизни в Казахстане и казахстанцах El.kz объединяются в совершенно новую единую платформу, передает МИА «Казинформ».

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Концепция нового сайта El.kz 24 января была презентована заместителю Председателя АНК-заведующему секретариата АНК Администрации Президента РК Жансеиту Туймебаеву.

По задумке авторов, новый веб-ресурс будет представлять из себя симбиоз уникальных материалов об инновациях, изобретениях, городах, людях, особенностях менталитета казахстанцев, традициях и обычаях этносов, достижениях многонационального народа Казахастана за годы Независимости.

В то же время в рамках нового мультимедийного портала El.kz необходимо выделить достаточную самостоятельность корпоративного сайта АНК, который будет также интерактивно, интересно освещать социально-экономические, общественно-политические события из жизни страны, в том числе деятельность представителей этнокультурных объединений центров и регионов и максимально доступно предоставлять всю самую свежую информацию пользователям.

Консолидированный новый портал El.kz, по сути, будет являться витриной всех медиа-проектов: виртуальных туров, интерактивной инфографики и карт, электронного депозитария и онлайн-трансляций. Комплексный подход позволит обеспечить работу портала в режиме реального времени и обратной связи с пользователем.

Дизайн ресурса максимально облегчен и прост в пользовании, но в то же время удобный, современный, дружелюбный, обеспечивающий максимальную поддержку мобильных устройств.

Конечная задача обновленного мультимедийного портала — предоставить всю достоверную, необходимую и интересную информацию гражданам о Казахстане.

Новый объединенный сайт в полной мере заработает с 15 февраля 2020 года.


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Ключевые слова: СМИ, АНК,
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