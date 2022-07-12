12 Июля 2022 16:40

Официальной медицине доверяют 61% казахстанцев - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты ведущего европейского исследования в сфере здравоохранения опубликовали в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фармацевтическая компания STADA представила в Казахстане результаты четвертого ежегодного международного исследования STADA Health Report 2022, которое проводилось в 15 странах. Тема отчета: «Забота людей о своем здоровье в эпоху постковида».

На протяжении последних 8 лет STADA ежегодно выпускает обширный Health Report, в котором рассматриваются вопросы, связанные со здоровьем людей в различных европейских странах. В этом году в отчет впервые включен Казахстан.

За эти годы STADA Health Report стал одним из самых авторитетных и масштабных европейских исследований в сфере здравоохранения. Исследование помогает профессионалам в сфере общественного здравоохранения, журналистам и простым гражданам в глобальном и локальном разрезах увидеть, как меняется отношение людей к собственному здоровью, как они оценивают систему здравоохранения своей страны, какие новые тенденции и проблемы появляются в этой сфере.

В этом году в исследовании приняли участие более 30 тыс. человек, из них 2 тыс. казахстанцев. Результатами исследования компания STADA безвозмездно делится со своими партнерами, представителями СМИ и органами государственной власти. Согласно результатам исследования, 61% казахстанцев доверяют официальной медицине.

За два пандемийных года люди в белых халатах спасли множество жизней и общество не могло этого не заметить. 61% опрошенных жителей Казахстана доверяют официальной медицине, то есть услугам, оказываемым в поликлиниках и стационарах.

Из тех жителей Казахстана, кто доверяет официальной медицине, 35% респондентов также перепроверяют информацию в интернете. Еще 17% опрошенных признались, что хотят быть в курсе альтернативных методов лечения (например, гомеопатии и акупунктуры).

Данные исследования также показывают, что казахстанцы в вопросах здоровья в основном доверяют ученым, этот показатель достиг 47%. На втором месте — терапевты (41%). В тройку лидеров по уровню доверия также попали эпидемиологи (40%), а фармацевтам доверяет каждый третий среди респондентов в Казахстане. Европейцы все же больше полагаются на врачей общей практики (65%), которые сместили ученых на второе место в рейтинге (61%). На третье место с показателем 60% вышли другие медицинские сотрудники (кроме врача-терапевта), сотрудники больниц и младший медицинский персонал. На информацию от фармацевтов полагаются 57% европейцев.

68% казахстанцев допускают консультацию с врачом через веб-камеру. За время пандемии бурное развитие получила дистанционная коммуникация между людьми. Телемедицина становится глобальным трендом. Это подтверждают и результаты исследования STADA Health Report: две трети (68%) жителей Казахстана смогли допустить, что врач будет консультировать их через web-интерфейс при несерьезных или повторных заболеваниях. Этот показатель опередил среднеевропейский (64%).

Из тех респондентов из Казахстана, кто высказался за онлайн-консультации, 36% согласны на такой вариант ради экономии времени. 32% могут себе представить такую консультацию, но ее необходимость будет зависеть от конкретной проблемы пациента. Лишь 13% респондентов из Казахстана не могут себе представить онлайн-встречу с доктором, а 19% признаются, что им крайне важны очные консультации с врачом.

Исследование STADA Health Report изначально задумывалось как локальное и было нацелено на оценку уровня информированности населения Германии в вопросах охраны здоровья. В 2018 году отчет впервые вышел на международный уровень. В 2022 году компания STADA вновь провела международный опрос с привлечением исследовательской компании InSights Consulting. Он был реализован с помощью онлайн-анкеты в марте-апреле 2022 года в 15 странах: Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Сербии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Румынии. С этого года мнение жителей Казахстана также нашло свое место на общеевропейской карте общественного мнения. В каждой стране опрошено около 2000 человек. Общее количество опрошенных составило 30 000 человек в возрасте от 18 лет.



