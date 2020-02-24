Официально установлен новый рекорд Казахстана в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась неизменной: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает Симона Халеп из Румынии, третья — чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина поднялась с 19-го на 17-ое место, установив новый рекорд страны в рейтинге WTA.

Напомним, что вчера Рыбакина уступила в финале турнира в Дубае (ОАЭ) Халеп со счетом 6:3, 3:6, 6:7.

Юлия Путинцева осталась на прежней позиции — 32-ая, Зарина Дияс отыграла две строчки и стала 61-ой.

В парном разряде Галина Воскобоева опустилась с 58-го на 60-ое место, Анна Данилина занимает 120-ую отметку (была 122-ой), Юлия Путинцева — 166-ая (+2).