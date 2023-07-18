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    08:11, 18 Июль 2023 | GMT +6

    Официально объявлено место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после Уимблдона-2023

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    Photo: ktf.kz
    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинги одиночного и парного разрядов по итогам Уимблдона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Топ-3 осталась неизменной: лидирует Ига Швёнтек из Польши, на втором месте — белоруска Арина Соболенко, третья позиция принадлежит казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.
    Напомним, что на прошедшем Уимблдоне Рыбакина дошла до четвертьфинала, где уступила тунисской спортсменке шестой ракетке мира Онс Жабер. В финале Жабер неожиданно проиграла чешке Маркете Вондроушовой, которая совершила рывок на 32 позиции и заняла десятое место.
    Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась на четыре строчки и стала 60-й.
    В парном рейтинге первое место удерживает чешская теннисистка Катерина Синякова, за ней располагаются соотечественница Барбора Крейчикова и американка Джессика Пегула.
    Первая ракетка Казахстана в парах Анна Данилина потеряла одну позицию и заняла 25-е место, Рыбакина откатилась на десять строк вниз — 107-я.


    Теги:
    Спорт Великобритания Теннис
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