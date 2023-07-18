Официально объявлено место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после Уимблдона-2023

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинги одиночного и парного разрядов по итогам Уимблдона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась неизменной: лидирует Ига Швёнтек из Польши, на втором месте — белоруска Арина Соболенко, третья позиция принадлежит казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

Напомним, что на прошедшем Уимблдоне Рыбакина дошла до четвертьфинала, где уступила тунисской спортсменке шестой ракетке мира Онс Жабер. В финале Жабер неожиданно проиграла чешке Маркете Вондроушовой, которая совершила рывок на 32 позиции и заняла десятое место.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась на четыре строчки и стала 60-й.

В парном рейтинге первое место удерживает чешская теннисистка Катерина Синякова, за ней располагаются соотечественница Барбора Крейчикова и американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана в парах Анна Данилина потеряла одну позицию и заняла 25-е место, Рыбакина откатилась на десять строк вниз — 107-я.