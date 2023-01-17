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Официальная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Абу-Даби

17 Января 2023, 14:27
Официальная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Ватан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В честь прибытия Главы государства были произведены артиллерийские залпы и исполнен государственный гимн Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт.


Фото: t.me/aqorda_resmi


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