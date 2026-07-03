ОЭСР предупредила Южную Корею о рисках для экономики из-за зависимости от экспорта чипов

Растущая зависимость Южной Кореи от экспорта полупроводников усиливает уязвимость экономики к внешним потрясениям, несмотря на то, что именно эта отрасль остается главным драйвером роста. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Доклад опубликован спустя месяц после того, как ОЭСР повысила прогноз роста экономики Южной Кореи на 2026 год с 1,7% до 2,6%, объяснив пересмотр высоким мировым спросом на полупроводники на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

По оценке организации, экспорт чипов стал ключевым фактором ускорения экономического роста и инвестиций в первой половине года.

Накануне власти Южной Кореи сообщили, что в июне объем экспорта страны впервые превысил 100 млрд долларов. При этом поставки полупроводников почти утроились и достигли рекордных 44,82 млрд долларов благодаря высокому спросу.

Однако ОЭСР предупреждает, что столь высокая концентрация экспорта на одной отрасли делает экономику более чувствительной к внешним шокам, усиливает колебания промышленного производства и налоговых поступлений, а также создает стратегические риски.

Глава подразделения департамента экономики ОЭСР Дуглас Сазерленд отметил, что нынешний рост помог Южной Корее смягчить последствия конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, государственная поддержка, устойчивый рынок труда и восстановление внутреннего спроса продолжат способствовать экономическому росту.

Вместе с тем он призвал власти с осторожностью относиться к дополнительным доходам от полупроводниковой отрасли, поскольку текущий цикл может оказаться временным.

Ранее сообщалось, что Южная Корея меняет военную кадровую политику в условиях демографического кризиса.