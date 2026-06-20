Южная Корея меняет военную кадровую политику в условиях демографического кризиса

Армия Южной Кореи объявила о реформе, которая с 2028 года позволит всем унтер-офицерам, соответствующим установленным требованиям, переходить на долгосрочную службу, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Мера направлена на повышение привлекательности военной карьеры на фоне растущего дефицита кандидатов на сержантские должности.

Проблема комплектования унтер-офицерского состава, который играет ключевую роль в вооруженных силах, усугубляется сокращением числа новобранцев и общим снижением численности населения страны. До недавнего времени право на долгосрочный контракт сроком не менее семи лет получали лишь около 20% претендентов. В текущем году этот показатель увеличен до 50%, а с 2028 года количественные ограничения планируется полностью отменить.

В прошлом году число унтер-офицеров, проходящих долгосрочную службу, выросло до 3900 человек против примерно 3000 ранее.

По словам представителей армии, реформа призвана повысить стабильность занятости и сделать профессию унтер-офицера более привлекательной для молодых людей.

Дополнительно к 2028 году планируется сократить срок, необходимый для повышения штаб-сержанта до сержанта первого класса, с шести до четырех лет. В результате среднее время продвижения по службе уменьшится с 4,3 до 3,2 года.

Военное ведомство также намерено усилить подготовку унтер-офицеров к работе с современными технологиями, включая системы взаимодействия пилотируемой и беспилотной техники, а также боевые беспилотники.

Предусмотрено расширение социальных льгот и увеличение денежного довольствия. В частности, средняя месячная заработная плата штаб-сержанта к 2027 году должна вырасти примерно до 3 млн вон, что эквивалентно около 1950 долларам США.