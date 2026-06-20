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    Южная Корея меняет военную кадровую политику в условиях демографического кризиса

    Армия Южной Кореи объявила о реформе, которая с 2028 года позволит всем унтер-офицерам, соответствующим установленным требованиям, переходить на долгосрочную службу, передает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Южная Корея меняет военную кадровую политику в условиях демографического кризиса
    Фото: Yonhap

    Мера направлена на повышение привлекательности военной карьеры на фоне растущего дефицита кандидатов на сержантские должности.

    Проблема комплектования унтер-офицерского состава, который играет ключевую роль в вооруженных силах, усугубляется сокращением числа новобранцев и общим снижением численности населения страны. До недавнего времени право на долгосрочный контракт сроком не менее семи лет получали лишь около 20% претендентов. В текущем году этот показатель увеличен до 50%, а с 2028 года количественные ограничения планируется полностью отменить.

    В прошлом году число унтер-офицеров, проходящих долгосрочную службу, выросло до 3900 человек против примерно 3000 ранее.

    По словам представителей армии, реформа призвана повысить стабильность занятости и сделать профессию унтер-офицера более привлекательной для молодых людей.

    Дополнительно к 2028 году планируется сократить срок, необходимый для повышения штаб-сержанта до сержанта первого класса, с шести до четырех лет. В результате среднее время продвижения по службе уменьшится с 4,3 до 3,2 года.

    Военное ведомство также намерено усилить подготовку унтер-офицеров к работе с современными технологиями, включая системы взаимодействия пилотируемой и беспилотной техники, а также боевые беспилотники.

    Предусмотрено расширение социальных льгот и увеличение денежного довольствия. В частности, средняя месячная заработная плата штаб-сержанта к 2027 году должна вырасти примерно до 3 млн вон, что эквивалентно около 1950 долларам США.

    Армия Демография Вооруженные силы Южная Корея Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
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