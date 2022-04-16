Одобрены таможенно-тарифные меры повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел новые предложения Сторон о временном обнулении ставок таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров критического импорта. По результатам обсуждения были согласованы инициативы по примерно тремстам позициям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Ранее в ходе заседаний Совета 17 марта и 5 апреля, а также последующих заседаний Коллегии уже были одобрены два пакета поддержки социально значимых отраслей в сложившихся условиях, связанных в том числе с нарушением логистических цепочек», - напомнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Согласно достигнутой договоренности, стороны продолжили доработку перечня продукции для расширения охвата мер таможенно-тарифного регулирования в соответствии с потребностями секторов экономик стран Евразийского экономического союза.

На этот раз, по словам министра, обнуление пошлин затронет, в частности, отдельные виды органических химических соединений и продуктов неорганической химии, отдельные виды частей для машин, оборудования и механизмов, отдельные виды бобовых культур и отдельные виды бумаги и картона.

По ряду позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению Совета Комиссии будет принято в ближайшее время. Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.