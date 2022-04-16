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    15:43, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Одобрены таможенно-тарифные меры повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел новые предложения Сторон о временном обнулении ставок таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров критического импорта. По результатам обсуждения были согласованы инициативы по примерно тремстам позициям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    «Ранее в ходе заседаний Совета 17 марта и 5 апреля, а также последующих заседаний Коллегии уже были одобрены два пакета поддержки социально значимых отраслей в сложившихся условиях, связанных в том числе с нарушением логистических цепочек», - напомнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Согласно достигнутой договоренности, стороны продолжили доработку перечня продукции для расширения охвата мер таможенно-тарифного регулирования в соответствии с потребностями секторов экономик стран Евразийского экономического союза.

    На этот раз, по словам министра, обнуление пошлин затронет, в частности, отдельные виды органических химических соединений и продуктов неорганической химии, отдельные виды частей для машин, оборудования и механизмов, отдельные виды бобовых культур и отдельные виды бумаги и картона.

    По ряду позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению Совета Комиссии будет принято в ближайшее время. Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.


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    Сотрудничество ЕАЭС Экономика Мировые новости
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