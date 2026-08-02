Одну из самых аварийных трасс Восточного Казахстана обновили асфальтным покрытием

На автомобильной дороге республиканского значения Усть-Каменогорск — Риддер завершили укладку первого слоя асфальтобетонного покрытия на всем 105-километровом участке среднего ремонта, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2023 году именно это направление сотрудники полиции признали самым аварийным в Восточно-Казахстанской области. Теперь проезд между двумя крупнейшими городами региона полностью обеспечен по новому дорожному покрытию. Завершение этого этапа стало одним из ключевых в реализации проекта.

— На сегодняшний день первый слой асфальтобетона уложен на всем протяжении ремонтируемого участка. Это позволило обеспечить комфортный и непрерывный проезд от Усть-Каменогорска до Риддера уже по новому покрытию. Для жителей региона и гостей области это важный этап реализации проекта, — отметил заместитель директора ВКО филиала АО «НК Казавтожол» Алмас Касенов.

Фото: АО «НК Казавтожол»

Во время ремонта дорожники устранили пучинистые участки, включая один из самых проблемных — в районе села Зимовья. Именно на этот отрезок трассы автомобилисты на протяжении многих лет жаловались чаще всего из-за деформации покрытия и сложностей при движении.

— Особое внимание было уделено наиболее сложным участкам дороги. В районе Зимовья устранены дефекты, которые на протяжении многих лет создавали неудобства для автомобилистов. Это позволит значительно повысить надежность и безопасность дорожного покрытия, — подчеркнул Алмас Касенов.

Фото: Руслан Мухамедьяров/Kazinform

Фото: АО «НК Казавтожол»

Работы на объекте продолжаются. Сейчас специалисты приступили к устройству второго — верхнего — слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно ведется подготовка к завершающему этапу ремонта.

До ввода дороги в эксплуатацию предстоит завершить устройство водопропускных труб, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков и другие элементы обустройства трассы. Полностью завершить ремонт планируется осенью этого года.

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