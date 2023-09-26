22:49, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6
Одну из улиц частично перекроют до 1 октября в Алматы
Улицу Керей - Жанибек хандары от Таттимбета до дома №378 перекроют на несколько дней в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении городской мобильности сообщили, что улицу частично перекроют с 23:00 часов 25 сентября до 06:00 часов 1 октября текущего года, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.
- Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее, - обратились к жителям в ведомстве.