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    22:49, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Одну из улиц частично перекроют до 1 октября в Алматы

    Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»
    Фото: Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»

    Улицу Керей - Жанибек хандары от Таттимбета до дома №378 перекроют на несколько дней в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении городской мобильности сообщили, что улицу частично перекроют с 23:00 часов 25 сентября до 06:00 часов 1 октября текущего года, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

    - Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее, - обратились к жителям в ведомстве.

    Теги:
    Алматы Дороги
    Автор
    Еламан Турысбеков
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