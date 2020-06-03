Одну из столичных улиц частично перекроют из-за ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-султане улица Туркестан частично перекрыта до 9 июня. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут во избежание пробок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Туркестан на участке от улицы Достык до улицы Кунаева, сообщило городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 3 по 9 июня планируется частичное перекрытие движения на указанном участке.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении.