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Одну из старейших ТЭЦ модернизируют в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
14 Октября 2021, 21:41
Одну из старейших ТЭЦ модернизируют в Карагандинской области

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На Балхашской ТЭЦ – одной из старейших в Карагандинской области – идёт расширение мощностей. Это позволит снабжать население города бесперебойным качественным теплом и подключать к центральному отоплению новые объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время рабочей поездки в Балхаш аким области Женис Касымбек проверил работу ТЭЦ, ознакомился с ходом ремонта дорог и жилищным строительством.

В этом году начаты работы по расширению ТЭЦ. Будет установлен новый, пятый котёл, отвечающий всем экономическим и экологическим требованиям.

«На ТЭЦ мы установим котлоагрегат Таганрогского котлостроительного завода. Это позволит нам обеспечить дополнительным теплом потребителей, а также надёжность работы станции», – сказал операционный директор БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» Валерий Истомин.

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В этом году решился вопрос с центральным теплоснабжением микрорайона Конырат. Был построен тепловывод от БТЭЦ протяжённостью 17 км. Благодаря новой теплоцентрали появилась возможность дальнейшего расширения микрорайона.

В городе проходит масштабная реконструкция магистральных тепловых сетей М1 и М2. Будет заменено 5 км труб, уложенных ещё в 60-х. Сейчас закончен демонтаж трубопровода, заменены 450 м теплосетей. Проект рассчитан на два года. После его завершения балхашцы будут получать качественное тепло и перестанут испытывать проблемы с горячей водой.

Доложили акиму области и о ремонте дорог.

«В этом году проводятся работы по среднему ремонту автодорог восьми улиц протяжённостью 7,6 км и строительство двух новых дорог протяжённостью 1 км. На улицах Сатпаева и Иванова никогда не было дорог. Мы провели здесь асфальтирование, обустроили тротуары, подключили освещение. На Сатпаева сделали озеленение», – говорит и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша Кабидулла Искандер.

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Во время благоустройства в каждом дворе устанавливают детскую площадку. Сейчас идёт работа на четырёх дворовых территориях.

На площади Независимости реконструкция сквера. Обновлённую территорию балхашцы смогут оценить уже в следующем году.

Положительные сдвиги отмечаются и в жилищном строительстве Балхаша. Идёт строительство квартир в рамках программы «Нұрлы жер». В этом году будет сдано 18 тысяч квадратных метров. Крышей над головой обеспечат 130 семей.

Женис Касымбек посетил строительную площадку таунхауса, многоквартирного жилого дома, в 9-м микрорайоне. Уже в этом году девять многодетных семей получат новое жильё.

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Энергетика   Карагандинская область   Строительство   Жилье   Модернизация 3.0   Дороги  
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