Одну из школ Петропавловска не успевают отремонтировать до начала учебного года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Серик Мухамедиев возмутился темпами ремонта школ в Петропавловске. Градоначальник пообещал лично контролировать объекты, где работают нерадивые подрядчики, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На своей странице в социальной сети Серик Мухамедиев написал, что скоро наступит учебный год и ремонт уже необходимо завершать. Учителя должны успеть привести в порядок свои рабочие места, запахи краски, лаков и растворителей - выветриться.

«Несмотря на установленный график завершения ремонта, темпы работ некоторых подрядных организаций, прямо сказать, не радуют. Так, например, в неполной средней школе №31 есть риски срыва завершения работ в сроки по фасаду и кровле. Работают на объекте 17 человек. Согласно договору, при выявлении рисков отставания от графика выполнения работ подрядчик обязуется организовать двухсменную работу. Письмо специалисты отдела образования направляли. Исполнение требований решил проверить лично. Как оказалось, на месте работают не более 10 человек, это нарушение», - сообщил Серик Мухамедиев.

Градоначальник поручил представителю подрядной организации предоставлять ежедневный график работ и экстренно увеличить количество работающих на объекте. За исполнением поручений пообещал следить лично.