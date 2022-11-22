Одну из основных причин роста цен на продукты назвал глава Минторговли

22 Ноября 2022, 16:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин объяснил одну из основных причин роста цен на продукты. По его словам, в стране не хватает хранилищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная проблема – почему продукция дорожает? Потому что мы ее не можем сохранить до момента, когда она больше всего нужна – начало-середина весны. Хранилищ очень мало, особенно с климат контролем», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

По словам главы Минторговли, есть хороший опыт по Северо-Казахстанской области. В регионе, по словам министра, за полтора года нарастили производство молока, молочных изделий, куриное мясо.

«На эти цели понадобились небольшие деньги. Сегодня мы будем разбирать этот опыт и хотим его в этом году тиражировать, на каждый регион выделяется по 20-25 млрд тенге», - проинформировал глава ведомства.

Серик Жумангарин также сказал о том, что завтра он посетит Туркестан. По словам спикера, в Туркестане практически климатические условия такие же, как в Узбекистане. В регионе насчитываются только два-три хранилища.

«Почему мы не выращиваем тот объем, который нам необходим? Может не хватает инвестиций, чтобы закрыть грунт, теплицы сделать. Завтра будет интересная встреча с местными ассоциациями. Не хватает хранилищ. В прошлом позиция была, что государство будет строить хранение. Это неправильно. Государство не должно заниматься бизнесом», - считает С. Жумангарин.

Ранее заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции сообщил, что в Казахстане выращиваются практически все продукты, но не в достаточном количестве.