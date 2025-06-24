Одну из главных улиц Костаная перекроют до конца сентября из-за ремонта

Как уточняет городской отдел ЖКХ, в связи с началом ремонта проспекта Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Майлина с 24 июня по 30 сентября 2025 года будет произведено частичное перекрытие дороги.

В ведомстве обратились с просьбой заранее планировать маршрут движения и принесли извинения за причиненные временные неудобства.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Как сообщалось, новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области. Впервые в Павлодарской области на дороге республиканского значения применяется технология, позволяющая проводить ремонтные работы без демонтажа существующего покрытия. Суть метода заключается в заполнении пустот под плитами специальным материалом, благодаря которому происходит выравнивание и подъем просевших участков.