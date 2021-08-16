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Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября
16 Августа 2021 11:32
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улица Толе би в Алматы будет частично перекрыта до 25 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 14 августа по 25 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Яссауи. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - обратились к алматинцам в управлении городской мобильности.
В связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке улиц Момышулы – проспект Райымбека с 13 по 23 августа движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на мосту по улице Момышулы.
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