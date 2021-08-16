+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября

16 Августа 2021 11:32
Поделиться:
Одну из центральных улиц Алматы частично перекроют до 25 сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улица Толе би в Алматы будет частично перекрыта до 25 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Участок улицы Айманова перекрыли в столице
Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в Алматы Вакцина Vero Cell появилась в прививочных пунктах Алматы Студент-медик из Таджикистана задержан за подделку ПЦР–тестов в Алматы

«В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 14 августа по 25 сентября текущего года движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Яссауи. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - обратились к алматинцам в управлении городской мобильности.

В связи с проведением дорожных работ на транспортной развязке улиц Момышулы – проспект Райымбека с 13 по 23 августа движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на мосту по улице Момышулы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Транспорт   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Участок улицы Айманова перекрыли в столице
Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в Алматы
Вакцина Vero Cell появилась в прививочных пунктах Алматы
Студент-медик из Таджикистана задержан за подделку ПЦР–тестов в Алматы
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
5 Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
6 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Читайте также
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в Алматы
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив