Одной любви недостаточно: какими качествами должны обладать приемные родители

Приемное родительство часто воспринимается как подвиг и акт доброй воли и милосердия. Но за красивыми словами скрывается непростая реальность. Чужая боль становится твоей, а доверие ребенка нужно заслужить шаг за шагом. Как понять, готов ли ты к такому пути?

— Такой шаг — это не просто благородный порыв, а серьезное испытание, к которому нужно быть готовым не только внешне, но и внутренне. Ведь речь идет не просто о заботе, а о принятии ребенка со всем его прошлым — с болью, страхами, возможно, травмами. Чтобы выдержать такой путь, родителю необходимы определенные личные качества, — говорит уполномоченный по правам ребенка Жамбылской области Даурен Багжанов.

По словам специалиста, прежде всего — это эмпатия. Важно уметь видеть за сложным поведением ребенка не упрямство, а сигнал о внутренней боли. Терпение — еще одно ключевое качество. Ребенок может проверять взрослого на прочность, и это нормально. Его нужно не переделывать, а принимать таким, какой он есть без условий и проекций.

— Приемному родителю важно быть гибким, готовым учиться и переосмысливать привычные подходы. Он должен быть эмоционально зрелым, способным справляться со стрессом, не разрушая при этом контакт с ребенком. Надежность, стабильность, последовательность — вот на чем формируется детская привязанность, — считает омбудсмен.

Из менее очевидных качеств, которые необходимы родителям — это умение просить помощь. В этом нет слабости. Наоборот, обращение к специалистам, участие в группах поддержки — признак ответственного отношения к ребенку и к себе.

— Люди, которые берут под опеку детей-сирот, нуждаются не только в базовых знаниях о воспитании, но и в глубоком понимании психики ребенка, пережившего потерю, одиночество, предательство. За сложным поведением таких детей часто скрыта боль, а не «плохой характер». Чтобы не воспринимать это на личный счет, нужна особая чуткость, — добавил он.

Будущих опекунов нужно учить, как формируется привязанность — она не возникает сразу. Ребенок может не доверять, отталкивать, молчать. Это нормально. Любовь и доверие — это путь, а не момент. Важно уметь выстраивать общение мягко, но ясно: говорить так, чтобы ребенок слышал, не замыкался и не боялся. Его нужно принимать, а не «исправлять».

Принять ребенка в семью — значит взять на себя не только юридическую, но и эмоциональную ответственность.

— Сейчас, чтобы усыновить ребенка, кандидат обязан пройти школу приемных родителей и получить сертификат. Далее нужно зарегистрироваться на портале электронного правительства, загрузить документы, пройти проверку жилищных условий. Если все в порядке, выдается акт, и человеку открывается доступ к республиканской базе данных детей-сирот, — рассказывает руководитель национального агентства по усыновлению общественного фонда «Ана үйі» Фарида Рахметова.

С 2020 года обучение в школе стало обязательным — до этого его лишь рекомендовали. Кандидаты сами выбирают, где учиться, например, при каждом детском доме существует своя школа приемных родителей.

— У нас обучение длится 3,5 месяца, раз в неделю проходит одно занятие — всего 14. Это не просто лекции, а тренинги. Часто кандидаты говорят: «У меня есть дети, я уже знаю, как воспитывать». Но ребенок из детского дома — это особенный опыт. У него могут быть травмы, и мы объясняем, к чему нужно быть готовым. Говорим честно, что одной любви мало. Родителю нужны знания, навыки, готовность преодолевать трудности. У детей постарше, особенно подростков часто за плечами сложный опыт. И мы учим, как его понять, принять, — отметила эксперт.

На занятиях моделируются реальные ситуации: как вести себя на первой встрече с ребенком, что говорить, чего нельзя обещать. Также в гости приходят родители, которые уже прошли этот путь, и делятся своим опытом.

— Сначала ребенок может казаться обычным. Но со временем, когда он почувствует любовь, начнет «распаковывать» старые травмы. Это может проявиться во лжи, воровстве, агрессии — не потому что он плохой, а потому что таким образом выходит боль. Родители должны быть к этому готовы, — объясняет специалист.

Готовят в школе и к возможному отказу. С 10 лет у ребенка спрашивают согласие на усыновление. Перед этим у него есть 14 дней для встреч с потенциальными родителями. И бывает так, что он говорит «нет».

Но даже после подготовки никто не может дать полной гарантии безопасности.

— Случаи насилия бывают и в обычных семьях. Школу сделали обязательной именно потому, что предупрежден — значит, вооружен. Иногда в процессе обучения кандидаты сами понимают, что не справятся. И мы считаем это хорошим итогом. Лучше так, чем, если ребенка вернут после усыновления — это может быть для него тяжелым ударом, — отмечает спикер.

Чтобы минимизировать риски уже в приемных семьях, специалисты рекомендуют сопровождение. Когда «распаковываются» травмы, могут начаться кризисы, и родителям нужна поддержка. Даже после школы невозможно быть готовым ко всему.

— Изначально мы с мужем просто хотели принять ребенка в семью, — рассказывает приемная мама Анжелика Фелькер. — Форма устройства не имела большого значения. Конечно, думали об усыновлении, но на первых порах было не до этого — адаптация, эмоции, новые обстоятельства. А потом появился страх его потерять. Мы поняли: это наш ребенок. Так и пришло осознание — пора усыновлять.

По ее словам, этот путь не такой уж и непроходимый, как кажется многим.

— Несмотря на распространенное мнение о бюрократических трудностях, пройти все этапы оказалось не так уж сложно. Документы для оформления опеки мы собрали за пару недель. Возможно, мне было проще: я хорошо ориентируюсь в портале eGov. После школы приемных родителей предстоит медосмотр, анализы. Само усыновление проходит через суд, у нас это заняло около трех месяцев. Весь процесс — от начала до финального решения суда — может занять от четырех до семи месяцев.

Но главное, уверена Анжелика — это не документы, а внутреннее состояние будущих родителей.

— Усыновитель должен безоговорочно любить детей и быть готовым принять ребенка со всем его прошлым. Нельзя подходить к этому с установкой «вылепить идеального». Это не заготовка, а личность. И если вы не готовы к принятию — лучше не начинать. Не стоит брать ребенка, чтобы «заглушить» утрату, спасти брак или избавиться от одиночества. В таких случаях стать по-настоящему заботливым родителем почти невозможно.

Семья, по ее словам, подписала договор о сопровождении сроком на три года. Такой формат поддержки она считает наиболее эффективным.

— Трагедии происходят не только в приемных семьях. Чтобы решить эту проблему нужно не ужесточать требования к приемным родителям, а вести системную помощь и поддержку. Психолог в школе приемных родителей может и не распознать настоящие мотивы. А вот регулярные консультации после — действительно работают.

Счастливая мама дает несколько советов тем, кто задумывается о приеме ребенка в семью:

Взвесьте все «за» и «против» — решение должно быть осознанным.

Обязательно обсудите с супругом и детьми (если они есть) — важно заручиться их поддержкой.

В поисках информации не полагайтесь только на блоги — они не передают всей глубины адаптации.

Будьте готовы, что адаптация будет сложной и затронет всех членов семьи, а жизнь каждого изменится полностью.

Родственной душой ребенок становится не сразу, а после полного сердечного принятия.

Не бойтесь. Возьмите направление и попробуйте встретиться — возможно, именно тогда ваше сердце даст знаки.

К сожалению, довести процент успешных историй усыновления до 100 просто невозможно. Но специалисты уверены, что если кандидатов лучше готовить, отсеивать потенциально опасных родителей и уделять больше внимания контролю после усыновления, то риски снизятся, а жизнь наших детей станет безопаснее.

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