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    16:56, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    В каких случаях казахстанского ребенка могут усыновить иностранцы

    В Министерстве просвещения РК корреспонденту агентства Kazinform объяснили, почему сократилось количество случаев усыновления казахстанских детей иностранцами.

    Дети, родители, семья, подростки, мамы, папы
    Фото: pixabay.com

    Порядок усыновления детей иностранными гражданами определен и регулируется Кодексом РК «О браке и семье». Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, были ужесточены требования к передаче ребенка на усыновление.

    – Усыновление детей иностранцами возможно только в случае, если это соответствует интересам ребенка, а также если от устройства ребенка в семьи родственников или граждан Казахстана отказались. Согласно кодексу, процедура усыновления ребенка иностранцами в Казахстане возможна исключительно через аккредитованные некоммерческие агентства, которым запрещено извлекать какую-либо финансовую или иную выгоду от своей деятельности, – говорится в официальном ответе Министерства просвещения.

    На сегодняшний день в Казахстане аккредитованы два некоммерческих агентства.

    – Однако в последние два года их деятельность приостановлена в связи с увеличением числа граждан Казахстана, желающих взять детей на воспитание в свои семьи, и отсутствием детей, которых могли бы усыновить иностранцы, – отметили в министерстве.

    В целом с начала года 1487 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были переданы в казахстанские семьи под опеку (попечительство), на патронатное воспитание, в патронатные семьи и на усыновление.

    Ранее сообщалось, что для наставников детей-сирот в Казахстане введут обязательную сертификацию.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Общество Усыновить ребенка в Казахстане Усыновление
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
    Автор
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