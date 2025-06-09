В каких случаях казахстанского ребенка могут усыновить иностранцы

Порядок усыновления детей иностранными гражданами определен и регулируется Кодексом РК «О браке и семье». Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, были ужесточены требования к передаче ребенка на усыновление.

– Усыновление детей иностранцами возможно только в случае, если это соответствует интересам ребенка, а также если от устройства ребенка в семьи родственников или граждан Казахстана отказались. Согласно кодексу, процедура усыновления ребенка иностранцами в Казахстане возможна исключительно через аккредитованные некоммерческие агентства, которым запрещено извлекать какую-либо финансовую или иную выгоду от своей деятельности, – говорится в официальном ответе Министерства просвещения.

На сегодняшний день в Казахстане аккредитованы два некоммерческих агентства.

– Однако в последние два года их деятельность приостановлена в связи с увеличением числа граждан Казахстана, желающих взять детей на воспитание в свои семьи, и отсутствием детей, которых могли бы усыновить иностранцы, – отметили в министерстве.

В целом с начала года 1487 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были переданы в казахстанские семьи под опеку (попечительство), на патронатное воспитание, в патронатные семьи и на усыновление.

Ранее сообщалось, что для наставников детей-сирот в Казахстане введут обязательную сертификацию.



