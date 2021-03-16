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Одновременно две операции сделали 66-летнему пациенту в Туркестане

16 Марта 2021 15:36
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Одновременно две операции сделали 66-летнему пациенту в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Необычная операция прошла на базе Туркестанской областной клинической больницы. Сначала больному заменили на протез удалённую аневризму аорты брюшного отдела. Аорта - крупный кровеносный сосуд, идущий от сердца, и его разрыв - редкое и очень опасное явление. Вторую операцию провели на почку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Шестеро хирургов областной клинической больницы успешно завершили обе операции, которые длились в течение четырех часов.

Послеоперационное обследование показало, что больной идет на поправку. На сегодня его состояние удовлетворительное. По словам врачей, к концу будущей недели его планируют выписать.

Аневризма – бомба замедленного действия. Входит в число опасных заболеваний, так как часто протекает бессимптомно. Во всем мире аневризма брюшной аорты выявляется у 2% людей в возрасте 65-75 лет.

Стоит отметить, что ежедневно сотрудники областной клинической больницы дают консультации и оказывают лечебную помощь другим клиникам посредством телеконференции.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение  
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