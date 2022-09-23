«Одноразовые» компании и недобросовестные поставщики: дорожные проблемы в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вопросы коррупционных рисков при строительстве дорог обсуждены на комиссии по противодействию коррупции при акиме Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, в области насчитывается свыше 9 тысяч км автодорог. На эту отрасль государством только за последние 5 лет выделено 175 млрд тенге. Вместе с тем в удовлетворительном состоянии находится пока только 78% дорог. Вместе с тем, многие строящиеся и ремонтирующиеся дороги, прошедшие экспертизу, не отвечают требованиям ГОСТ. Об этом говорят промежуточные экспертные исследования Национального центра качества дорожных активов.

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области Алмаса Аманова, ключевыми проблемами в автодорожной сфере следует считать лоббирование интересов недобросовестных подрядчиков и принятие некачественных работ.

«Нередко при строительстве и реконструкции автомобильных дорог конкурсная документация подстраивается под конкретных поставщиков. В итоге основные объемы работ по дорогам оказываются в «одних руках». Данные подрядчики, не имея достаточной техники и ресурсов, не в состоянии сдать в срок работы, что приводит к постоянному их продлению и принятию некачественных работ», - сообщил он.

В качестве примера спикер привел дорогу «Аулиеколь-Жалдама», где очередной ремонт начат в марте 2021 года и продлен до 2022. 90% отобранных кернов на данном участке дороги, по мнению экспертов Национального центра качества дорожных активов, не отвечают предъявляемым требованиям.

Практически такая же ситуация по автодорогам «Амангельды – Урпек - Рахмет - Алиби», «Шубалан - Карасу», «Аркалык - Ашутасты - Шиели», которые еще строятся, но на отремонтированных участках уже образовались ямы, выбоины и неровности.

Особую обеспокоенность, как сообщили в Антикоре, вызывает вопрос недостаточного выделения средств для проверки качества дорог. Это необходимо для контроля на этапах строительства.

К примеру, при строительстве дороги «Ашутасты-Шиели» в 2022 году было отобрано 13 проб, анализ показал, что 10 из них не соответствует нормам, однако контрольные пробы не проводились в связи с отсутствием финансирования со стороны акимата. При этом по закону дороги не могут быть приняты без положительного заключения Наццентра. Однако некачественные дороги все же принимались.

По рекомендациям Антикоррупционной службы акимом области Архимедом Мухамбетовым поручено изыскать средства на экспертизу качества дорог и не принимать дороги без положительного экспертного исследования.

В ходе заседания комиссии глава региона поручил провести ревизию всех отремонтированных дорог и добиться исправления дефектов при некачественном строительстве, в том числе по дорогам, находящимся на гарантийном сроке.

Вместе с тем А. Мухамбетов обратил внимание на проблему «одноразовых» компаний, которые участвуют и побеждают в госзакупках. Зачастую такие компании приходят из других регионов, не имеют парка необходимой техники. Все это в итоге тяжелым грузом ложится на местные органы, а главное — сказывается на качестве автодорог.

По итогам заседания комиссии районным акимам и профильными управлениям областного акимата поручено устранить дефекты на дорогах, обеспечить соблюдение законодательства о госзакупках и целевое расходование бюджетных средств.