Однопалатный Парламент: как реформа изменит политическую систему Казахстана

Переход к однопалатному Парламенту, цифровизация законотворческого процесса и усиление роли партий должны повысить эффективность представительной власти и сделать ее более прозрачной и подотчетной обществу.

С обретением Независимости Казахстан встал на путь формирования собственной политической системы. За три десятилетия страна прошла через несколько этапов эволюции парламентаризма, каждый из которых отражал требования времени и уровень зрелости государственных институтов. Сегодня объявленная Президентом Касым-Жомартом Токаевым парламентская реформа открывает новую страницу в истории национального государственного строительства.

От Верховного Совета к Парламенту

После распада СССР Казахстан унаследовал Верховный Совет XII созыва, который в 1993 году принял первую Конституцию независимого государства, закрепившую основы суверенитета. В этот период страна находилась в условиях серьезных социально-экономических вызовов, требовавших быстрых решений.

В 1995 году была принята новая Конституция, установившая президентскую форму правления, а также принципы разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, с использованием системы сдержек и противовесов. Был создан двухпалатный Парламент — Сенат и Мажилис.

Такая модель позволила укрепить стабильность и предсказуемость политической системы, что было критически важно в условиях трансформации.

В последующие годы конституционные реформы носили поступательный характер. В 1998 году были внесены поправки, усилившие партийное присутствие в Парламенте. В 2007 году выборы в Мажилис перевели на пропорциональную систему. При сохранении президентской формы правления была усилена роль парламентаризма в системе управления государством. Парламент получил право утверждать Премьер-министра, а Ассамблея народа Казахстана приобрела конституционный статус.

Конституционная реформа 2022 года

Новый импульс преобразованиям придали инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, реализованные в 2022 году. Поправки затронули около 40 статей Конституции и изменили архитектуру государственной власти. Введена смешанная избирательная система — 70% депутатов Мажилиса избираются по партийным спискам, 30% — по одномандатным округам. Усилены полномочия Парламента в законотворческом процессе, изменен состав Сената, возрожден Конституционный суд и введено право граждан на обращение в этот орган.

Кроме того, был установлен семилетний однократный срок президентских полномочий. Эти шаги обеспечили перераспределение власти и укрепление системы сдержек и противовесов.

Президент Касым-Жомарт Токаев тогда подчеркнул, что конституционная реформа заложила прочную правовую основу для фундаментальных преобразований в государственной сфере. Она открыла путь к реализации принципа «Справедливого государства» в политике, экономике, социальной сфере и судебной системе.

Новый этап модернизации

8 сентября 2025 года в своем Послании народу Казахстана Глава государства объявил о начале нового этапа политической модернизации — парламентской реформе, предполагающей переход к однопалатной структуре. В условиях сформировавшейся партийной системы и возросшей политической активности общества данный шаг рассматривается как закономерный и своевременный, а заблаговременное анонсирование инициативы говорит об открытости политических процессов.

По поручению Президента создана рабочая группа, которая подготовит предложения по внесению конституционных изменений. Среди основных положений реформы — усиление роли политических партий. Анонсируя реформу, Глава государства четко заявил о необходимости перехода к пропорциональной системе выборов в однопалатный Парламент.

Планируются также цифровизация законотворческого процесса через систему «e-Парламент», повышение прозрачности и подотчетности депутатов перед обществом. Окончательный проект реформы будет вынесен на общественное обсуждение и референдум.

По мнению политолога Елдоса Жумагулова, это продолжение курса на эволюционные преобразования.

Фото: facebook.com/zhumagulov.eldos

— Планируемые изменения направлены на согласованную работу законодательной, исполнительной и судебной систем. И здесь важно отразить интересы всех групп общества и открыть путь для подлинной партийной конкуренции, — отметил эксперт.

Директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев делает акцент на прикладном измерении реформы.

Фото из личного архива

— Переход к однопалатному Парламенту должен ускорить принятие решений и сделать процесс прозрачнее. Главная цель — упростить систему без потери баланса властей, усилить партийные институты и вовлечь граждан в процесс законотворчества, — сказал он.

Мировой опыт показывает, что однопалатный Парламент является естественной моделью для многих унитарных государств. Швеция, Дания, Финляндия, Турция успешно реализуют законотворческий процесс в однопалатной структуре. Их опыт подтверждает, что такая система может быть эффективной при наличии развитых партийных институтов и высокой политической культуры.

Для Казахстана переход к однопалатному Парламенту означает оптимизацию законодательного процесса, снижение бюрократических барьеров и ускорение реакции на запросы общества.

В своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента.

­– Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о Президенте, Правительстве и многих других аспектов политической системы. По общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции, — сказал Глава государства, подчеркнув, что Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью.

Фото: Акорда

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития.

— У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов, — заявил Президент.

Общество ожидает от реформы прозрачности, подотчетности и расширения возможностей для участия граждан в принятии решений. Важной задачей становится развитие партий, которые должны превратиться в реальные механизмы представительства интересов. Одновременно важно избежать чрезмерной концентрации политической повестки только в руках крупных партийных центров.

В ближайшие годы именно Парламент может стать площадкой, где будут формироваться новые инициативы, отражающие интересы различных социальных групп — от молодежи и предпринимателей до представителей регионов и неправительственного сектора.

Парламентская реформа 2025 года становится логическим продолжением преобразований, начатых в 2022 году. Она отражает переход Казахстана к более зрелой и сбалансированной модели управления, где Парламент становится не только законодателем, но и пространством для общественного диалога.

История парламентских реформ страны наглядно демонстрирует преемственность курса: от Верховного Совета начала 1990-х до современного этапа, где законодательный орган все более укрепляет свои позиции как реальный инструмент народного представительства.