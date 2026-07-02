Однопалатный Курултай сократит сроки принятия законов — Максим Рожин

Создание однопалатного Курултая даст возможность сократить сроки принятия законов, уменьшить затраты времени и денег. Об этом сообщил журналист Максим Рожин в программе «Бүгін LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер напомнил, что ранее Парламент принял Конституционный закон о Курултае и статусе его депутатов.

— В этом законе сохранена подавляющая часть опыта работы нынешнего Парламента. Но самое важное — указано, по каким принципам будет работать Курултай и по каким принципам депутаты будут принимать законы, — сказал Максим Рожин.

По его словам, один из важных вопросов, предусмотренных новым Конституционным законом — то, что часть законов, рассматриваемых Курултаем, будет рассматриваться на основе предложений Народного совета.

— В будущем часть законов, рассматриваемых Курултаем, может быть принята на основе предложений Народного совета, то есть дополнительные возможности Народного совета не будут ограничиваться только консультациями и внесением предложений. Курултай получит возможность рассматривать предложенные Народным советом вопросы на законном основании, — сказал гость студии.

Максим Рожин отметил, что однопалатный Курултай значительно сократит затраты времени и средств.

— По сравнению с однопалатным Парламентом у однопалатного и затраты времени, и денежные расходы будут другими. Например, Закон о военно-патриотическом воспитании только в Мажилисе рассматривался два с половиной года. Обсуждалась каждая статья, каждый депутат вносил свои предложения. Затем такая же работа была вновь проведена в Сенате. После заключений семи комитетов Мажилиса точно такие же семь заключений опять рассматривались в Сенате. Все это требует времени и средств, — сказал спикер.

Журналист также сообщил, что создание однопалатного Курултая и его работа по принципам, определенным в Конституционным законе, даст возможность быстрее доводить до народа реформы.

— Все эти затраты в Курултае уменьшатся в два раза. В результате законы будут приниматься быстрее, сократятся затраты времени и денег. Создание Курултая однопалатным и его работа по принципам, определенным в Конституционном законе, даст возможность быстрее доводить до народа реформы. Законы будут приниматься быстрее и качественнее, и расходы на них будут в два раза меньше, — сказал Максим Рожин.

Ранее сообщалось, что новой Конституцией Народному совету предоставляется право выступать с законодательной инициативой и инициировать проведение республиканского референдума.