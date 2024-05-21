Однолетние травы вырастят на 95 тысячах гектаров в Костанайской области

Костанайская область, являясь одним из основных зерносеющих регионов страны, вступила в активную фазу посевной кампании. Работы ведутся круглосуточно, охватывая внушительные площади, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

В этом году посевы масличных культур расширены на 13,7%, а социально значимым культурам, таким как гречиха (20 тыс. га) и картофель (4,9 тыс. га в сельхозпредприятиях), уделяется особое внимание. Кормовые культуры также занимают немалую площадь: однолетние травы будут выращены на 95 тыс. га.

— При поддержке государства, которая выражается в бесперебойном обеспечении ГСМ, заключении договоров на поставку минеральных удобрений и ряде других мер, посевная кампания будет завершена в срок. Все условия для хорошего урожая в этом году созданы, — уверен аким области Кумар Аксакалов.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, прибывший в регион с рабочей поездкой, ознакомился с ходом посевной кампании, а также провел ряд встреч с руководством области и аграриями. На совещании, где обсуждались вопросы борьбы со стадными саранчовыми, Аксакалов отметил, что в 2024 году против вредных и особо опасных вредителей будет задействовано 129 обследователей, а общая запланированная площадь обследований составит 14,2 гектар.

Противосаранчовые мероприятия будут проводиться на территориях 15 районов из 17. Наибольший объем обработок запланирован в Наурзумском, Камыстинском, Жангельдинском и Амангельдинском районах. В текущем году будет задействовано не менее 72 единиц техники.

Министр сельского хозяйства РК высоко оценил ход посевной кампании в Костанайской области и выразил уверенность в том, что регион в этом году добьется хороших результатов.

Ранее сообщалось, что курирующий вице-премьер и руководство МСХ посетят все регионы в период посевной кампании.