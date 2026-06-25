Одного человека не смогут избирать председателем маслихата более двух сроков подряд

Сенат на пленарном заседании в двух чтениях одобрил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на расширение полномочий местных представительных органов, укрепление финансовой базы государственного и местного самоуправления, а также повышение эффективности управления на местном уровне.

Поправки вносятся в 7 кодексов и 19 законов.

Как сообщил сенатор Серик Шайдаров, первый блок изменений касается развития местного самоуправления.

— В частности, расширяются полномочия маслихатов. Им предоставляется право рассматривать итоги реализации планов действий по решению вопросов, поднятых на встречах акимов с населением, участвовать в работе бюджетных комиссий, утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов, а также применять дисциплинарные взыскания к председателю и членам ревизионных комиссий. Кроме того, разграничиваются полномочия председателя маслихата и руководителя аппарата маслихата, сроки ответов на депутатские запросы сокращаются с 30 до 15 дней, расширяются полномочия собраний местных сообществ. Также предусматривается, что одно и то же лицо не может избираться председателем маслихата области, города республиканского значения, столицы или района более двух сроков подряд, — сказал сенатор.

По его словам, для укрепления финансовой самостоятельности местного самоуправления бюджетам городов районного значения, сел, поселков и сельских округов передадут дополнительные источники доходов. Речь идет о части поступлений от налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензионных сборов за отдельные виды деятельности, а также некоторых экологических штрафов.

Следующий блок поправок касается земельных отношений и реализации инвестиционных проектов. Совершенствуются механизмы предоставления земельных участков для инвестпроектов, уточняется порядок проведения общественных обсуждений и продолжается цифровизация процессов в сферах архитектуры, градостроительства и строительства.

Отдельные нормы направлены на совершенствование жилищных отношений. В частности, уточняются механизмы обеспечения жильем граждан, единственное жилье которых признано аварийным. Кроме того, местные исполнительные органы смогут субсидировать отдельные коммунальные энергопроизводящие организации, проходящие процедуру реабилитации.

Также документ уточняет нормы, регулирующие применение вспомогательных репродуктивных методов и технологий, а также вопросы суррогатного материнства.

Помимо этого, часть полномочий в сфере дошкольного и среднего образования будет передана с областного уровня на уровень районов и городов областного значения. В связи с этим предусмотрено перераспределение соответствующих бюджетных расходов.

Кроме того, в связи с введением в Строительном кодексе понятия проектов «под ключ» уточняются отдельные нормы бюджетного законодательства, касающиеся исполнения государственных обязательств по таким проектам.

В апреле этого года стало известно, что депутатов маслихатов обяжут отчитываться перед населением каждые полгода.