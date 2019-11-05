Одно фото равно тысяче слов: выставка «Киелі Алтай» открылась в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске открылась выставка фотографий «Киелі Алтай». Большинство тем были навеяны блог-туром, который прошел при финансовой поддержке медиахолдинга ТОО «Шыгыс Акпарат» в Катон-Карагайском районе области, передает МИА «Казинформ».

Для мастеров фотокамеры это своеобразное подведение итогов в уходящем году. В зале представлены работы не только авторов со всех уголков страны, но фотографов из престижных изданий National Geographic, «Егемен Казахстан», областных изданий «Рудный Алтай» и «Дидар».





Кстати, работы двух авторов из газеты «Дидар», Мерея Кайнара и Тлеубека Шаяхмета привлекли особое внимание зрителей. Мерей и Тлеубек уже давно работают в популярном еженедельнике, а кроме того, ведут страницы в соцсетях, где постоянно выкладывают новые фотографии природы Восточного Казахстана. Их «фирменный» почерк знают не только жители области и, но и представители дальнего зарубежья.

В фотовыставке впервые приняла участие студентка факультета журналистики одного из местных вузов Ельназ Абенгазиева. Девушка говорит, что не рассчитывала попасть в престижный блог-тур. Однако жюри высоко оценило работы начинающего автора и пригласило ее в поездку. Юный фотограф поделилась, что больше всего ее поразила уникальная природа. Она сфотографировала юрту на фоне звездного неба. Эта работа признана фаворитом на выставке.









Еще один новичок, Нурлан Булдирген признался, что впервые участвует в столь серьезном конкурсе и рад, что его работы заинтересовали зрителей.

«Думаю, что искусство фотографии пригодится в будущем, - делится Нурлан. – Мне бы очень хотелось заняться проектом по продвижению нашей уникальной природы. В Восточном Казахстане есть степи, горы, большие водоемы и альпийские луга. Природа у нас очень разнообразна. О ней должны знать и в других странах».

В Усть-Каменогорске фотовыставка продлится до 8 ноября. Организаторы надеются, что она будет интересна представителям самых разных поколений. Позже экспозиция переместится в город Семей, где, как ожидается, ее тоже будет ждать крупный успех.



