РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:10, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Одни дома: четверо малышей едва не угорели в Семее

    None
    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Четверо малолетних детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет подверглись опасности, оставшись одни в квартире, передает МИА «Казинформ».

    «В городе Семей четверо детей остались совершенно одни в квартире, родителей дома не оказалось. Поставив электромашину на зарядку, мальчишки услышали треск, произошло короткое замыкание и жилое помещение мигом было задымлено. Соседи почувствовав запах дыма, вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на помощь», - говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram.


    Развернули автолестницу, однако в квартиру на 3-ем этаже удалось проникнуть через дверь с лестничной клетки. Огнеборцы устранили задымление и спасли четверых мальчиков 6-ти месяцев, 2 , 4, 6 лет. Малыши не пострадали.


    ДЧС ВКО напоминает, не оставляйте детей одних. Соблюдайте правила пожарной безопасности. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 101 или 112.



    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!