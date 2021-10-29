Одни дома: четверо малышей едва не угорели в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Четверо малолетних детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет подверглись опасности, оставшись одни в квартире, передает МИА «Казинформ».

«В городе Семей четверо детей остались совершенно одни в квартире, родителей дома не оказалось. Поставив электромашину на зарядку, мальчишки услышали треск, произошло короткое замыкание и жилое помещение мигом было задымлено. Соседи почувствовав запах дыма, вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на помощь», - говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram.

Развернули автолестницу, однако в квартиру на 3-ем этаже удалось проникнуть через дверь с лестничной клетки. Огнеборцы устранили задымление и спасли четверых мальчиков 6-ти месяцев, 2 , 4, 6 лет. Малыши не пострадали.

ДЧС ВКО напоминает, не оставляйте детей одних. Соблюдайте правила пожарной безопасности. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 101 или 112.



