Одна из целей реформ Президента Токаева — формирование коллективной идентичности — политолог

На сцену вышли новые лица, появились интересные идеи. Это важный признак политического обновления, пробуждения пассионарной энергии нашей нации. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к казахстанцам. Вне всяких сомнений, подчеркнул Президент, эти выборы запомнятся как, пожалуй, самые интересные в истории нашей страны. С чем это связано и какие ожидания от предстоящей работы обновлённого Парламента у казахстанцев? Вопросы политической трансформации республики детально обсудили в интервью с политологом Эдуардом Полетаевым.

— Эдуард Эдуардович, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что выборы в Курултай станут точкой отсчёта новых реформ на благо всех граждан и откроют новую веху в летописи современного Казахстана. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счёт.

— Эти выборы, безусловно, особенные. Их давно уже называют историческими, и Глава государства об этом говорил. Это выборы будущего, потому что они не только являются камертоном уровня народной поддержки и курса реформ Президента. Это не просто формирование нового однопалатного органа. Это формирование бесконфликтных и эффективных условий для создания и реализации законов. Новый Парламент должен уменьшить риски возможных споров, интриг и политических кризисов. Эти выборы ещё и свидетельствуют о том, что власть консолидируется. Ни одна из партий не заявила о себе как об оппозиционной силе. Все они в той или иной степени исходят из новой Конституции, и их программы в значительной степени опираются на неё, и все предложения, которые там указаны, так или иначе отражают новую конституционную реальность, безусловно.

Однопалатный Парламент по партийным спискам — это такая более простая модель. Во-первых, каких-то непредсказуемостей будет меньше, потому что все депутаты привержены партийной дисциплине, они от партии выдвигаются. Во-вторых, это такой показатель не только для внутреннего пользования, что у нас законодательный процесс уже более профессиональным становится, но и для внешних игроков. Он показывает прочность государства, прочность позиции Президента, а у нас президентская республика остаётся, и эффективность работы законодательной ветви власти. В связи с этим нагрузка на Парламент будет больше. Будет не два, а три чтения. Если раньше Мажилис, например, мог какие-то сложности или несостыковки отдать на утверждение в верхнюю палату — Сенат, который, скажем так, отшлифовывал законодательные бриллианты, — сейчас вся ответственность будет на членах Курултая. Поэтому очень важно, чтобы отобрались действительно профессионалы из партийных списков, там конкуренция довольно большая.

Мы видим, что новый Парламент — это ещё и огромное количество новых лиц. Там сохраняется преемственность, но прежних депутатов не так много: около 10% из более 500 человек, которые по партийным спискам идут. И, конечно же, эти новые люди и будут формировать лицо законодательной ветви власти.

— Насколько для Казахстана сегодня важны происходящие преобразования?

— Реформы необходимы. Если государства не хотят меняться, отвергают новые модели жизни, они отстают в гонке. А сейчас политическое время ужимается, страны, чтобы быть конкурентоспособными, стараются более стремительно развиваться. Они открыты к переменам и к принятию новых моделей, в том числе и политических. Тогда они находятся на пути развития. Я, например, всегда приветствую созидательные, позитивные перемены в государстве. Главное, чтобы это не работало по формуле «реформы ради реформ». В состоянии изменений постоянно находиться необходимо. Нужно передовые практики перенимать: цифровизация, искусственный интеллект, новые модели работы, новое мышление. Это же всё исходит из новых потребностей общества. Мы сейчас очень требовательные стали, мы все эксперты благодаря социальным сетям, владению цифровыми технологиями: у каждого в кармане смартфон. И нынешнее общество сильно отличается даже от общества, которое существовало 10 лет назад. Что-то должно, конечно, оставаться стабильным, например, мир, который есть у нас в Казахстане, или эта же многовекторная внешняя политика, которую тоже Президент упомянул в своём обращении… То, что мир неспокоен сейчас, и очень важно в таких непростых условиях демонстрировать свою состоятельность и эффективность.

Хорошо, что общество поддерживает инициативы Главы государства. Это же первый такой экзамен новой Конституции на её эффективность. Потому что 145 человек, которые будут избраны, они же не только являются свидетельством популярности той или иной политической партии, это, в первую очередь, свидетельство популярности Касым-Жомарта Токаева, поддержка его реформ. Мы видим обращения Президента, они по важным для государства событиям обычно публикуются и озвучиваются. После первого референдума по Конституции в 2022 году было обращение Главы государства; в этом году по поводу инициативы «Таза Қазақстан»; после 1 июля, после вступления нового Основного закона в силу, тоже к народу Казахстана глава государства обращался. Так что очень важно, что страна сейчас идёт по реформаторскому и в то же время предсказуемому пути. Я считаю, что эти волеизъявления, которые имели место быть в последнее время, — те же референдумы по АЭС и по новой Конституции — там достаточно хороший процент был пришедших на избирательные участки и проголосовавших «за».

Новые выборы Президент назвал ещё и интересными. Они, конечно же, будут отличаться от выборов в Мажилис, которые были в 2023 году: там явка была более 54%. Сейчас она в силу того, что мы вступаем в новую политическую эпоху, будет значительно выше, предварительные данные показывают это. Другое дело, что может количество политических партий сократится в новом Курултае, и одномандатников, как мы знаем, уже не будет. Но это вовсе не означает, что наша политическая система «скукожилась» каким-то образом. Мне кажется, наоборот, в этих предвыборных баталиях, пусть они проходили достаточно короткое время — всего месяц, но о них знали заранее, и в целом уже видно, что многие политические фигуры, которые были относительно малоизвестными, заявляют о себе, формируются как политики высокого класса. И, конечно же, будет интересно наблюдать за их работой в новом Курултае.

— По мнению Главы государства, выборы в Курултай позволят Казахстану открыть новую страницу в истории страны. На Ваш взгляд, каким образом предстоящее событие отразится на политическом курсе республики?

— Нам в Казахстане повезло с той точки зрения, что это не просто очередное какое-то политическое событие. Это, я бы сказал, испытание зрелости страны в формате нового справедливого Казахстана. Это призыв к избирателям, чтобы они свою волю и коллективную ответственность проявили. Пассивность, воздержание от голосования, я думаю, что это не та роскошь, которую мы можем себе позволить в настоящее время. И, чтобы развивать нашу страну, защитить национальный суверенитет, чтобы взять в руки бразды правления своей судьбой, нужны смелые жесты перемен. Глава государства, его команда, общественные деятели, политические партии, представители общественности — они много говорят о том, что нужно сейчас проявлять свой гражданский долг и не уходить в конуру безразличия. Нужно быть более твёрдым в приверженности будущему. Это всё-таки наша страна, и от людей не так много требуют, по сути дела, просто взять удостоверение и прийти проголосовать.

Та же новейшая история, уроки, которые можно извлечь из опыта соседних стран, заставляют нас в преддверии 23 августа очень глубоко задуматься о роли общества, граждан и в целом различных институтов гражданского общества в том контексте, что пассивность — это не только синоним безразличия, но и не очень эффективное поведение в нынешней ситуации. Мы же видим, как некоторые страны оказались подвержены институциональной эрозии, погрузились в пучину постоянной нестабильности, становятся лабораторией каких-то эмоций, которые, может быть, даже демократическими называют, а в итоге политическая нестабильность становится нормой. Там всякого разного рода лидеры и люди на должностях сменяют друг друга, получается кризис управления. И в итоге там не только пустая политическая машина оказывается — сама политическая инфраструктура рушится в таких странах. И это действительно беда, потому что мы должны свою политическую систему развивать эффективно. Институты должны и роль арбитров играть, и правила игры должны быть понятными. Не всё, конечно, идеально, есть проблемы и в судебной системе, и коррупция ещё не побеждена. Но всё равно, стремиться нужно к лучшему, потому что иначе мы рискуем застрять в неопределённости. Нам нужно политический институционализм развивать, как это делает бизнес.

Важно, чтобы наша политическая система и новый однопалатный Курултай тоже были адаптированы к происходящим событиям и изменениям. И этот Парламент должен стать лучше, это и есть цель его формирования. Изменения на политическом уровне являются важным аспектом национальной жизни. Реформы, которые продолжаются по инициативе нашего Главы государства, уже приносят результаты. Самое главное, чтобы политические партии, которые окажутся в Курултае, и даже те, которые окажутся за бортом, не сидели от выборов до выборов, ничего не делая. Нужно в режим политической целесообразности заходить всем политическим силам, и перейти в первую очередь к прагматичному, ориентированному на интересы народа подходу к строительству государства.

— Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в общественные дискуссии активно включились молодые люди, представители профессиональных сообществ, предприниматели. Это прямой результат наших реформ, направленных на повышение политической культуры и расширение участия граждан в управлении государством, резюмировал Президент. А как считаете Вы?

— Действительно, молодёжь, представители бизнеса и ряд других сообществ показали себя, в хорошем смысле, во всей красе на протяжении этой предвыборной кампании. Новые люди нового Казахстана активно участвовали и в конституционной реформе, выдвигали свои предложения и ранее поддерживали инициативы Президента. Надо понимать, что не только Глава государства несёт огромную ответственность, чтобы поощрять население к созданию пространства реформ. Благодаря Президенту создаётся поле новой политической культуры, которая позволяет многим добиваться реализации своих инициатив, результатов, которые соответствуют духу нашего времени, которые кажутся справедливыми для инициаторов. И это очень хорошо, что энтузиасты есть. Нужно уходить от патернализма, который у нас долгое время существовал. Когда население не проявляет никаких инициатив, возлагает все ключевые решения на государство и при этом из-за угла, на кухнях критикует это самое государство. Надо вместе работать, это однозначно.

Собственно говоря, одна из целей, как я понимаю, реформ Токаева — это не только создание какого-то общего видения, которое наши усилия объединит, позволит нам осознать самих себя как казахстанцев. Это в целом формирование коллективной идентичности.

Я вижу, что многие казахстанцы не просто усилили свою политическую культуру. Время обязывает: та же цифровизация, электронное правительство, петиции и многие разные возможности проявлять свои гражданские инициативы — они позволяют Казахстан отличать от других стран. Потому что реформы подразумевают сдвиг в ключевых показателях, концептуальных. А здесь очень важно, чтобы наши люди и с реформами себя тоже идентифицировали, чтобы они все были целеустремлёнными. И сейчас объединяющая сила — это как раз-таки идеология реформ. Сегодня у нас, видите, каждый второй эксперт — на каждом этапе реформ раздаётся и критика, и поощрение. Самое главное, чтобы мы не спорили сильно, чтобы споры до грани какой-то войны не доходили, пусть даже сетевой, этого не должно быть. Нужен честный ответ. Все должны быть открытыми: и власть, и общество.

В сегодняшнем Казахстане необходимо воедино собрать все социальные страты, всех представителей групп. У нас же тоже фрагментация партийного поля осуществляется: только за интересы бизнесменов две партии борются. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны — не все партии, скажем так, способны быть центристскими и отражать интересы всего общества. Тем не менее, нужно осознать самих себя, сформулировать общее видение и объединить наши все усилия. Уже давно пришло время не разделять, а собирать казахстанцев, и этот процесс идёт.

— Какие ожидания у Вас от работы нового Курултая?

Одним из фундаментальных столпов любого современного эффективного государства является сила его институтов. И речь идёт в данном случае не просто о формальном существовании нового Курултая или каких-то других институтов исполнительной, либо законодательной власти. Дело в том, чтобы эти институты реальную способность демонстрировали нам: гарантировали права, исполняли обязанности, своевременно реагировали на вызовы и укрепляли доверие к себе. Если Курултай будет слабый, то тогда применение законов может оказаться избирательным каким-то. Механизмы защиты граждан начнут терять эффективность, решения начнут застревать, не реализовываться и так далее. А население что будет делать? Оно будет чувство заброшенности и ненужности испытывать. Особенно тот, кто за пределами политических тусовок живёт, далеко от Астаны, Алматы и так далее. Поэтому очень важно, чтобы наш Курултай, скажем так, чувственные нити запустил по всей стране. Любой человек должен видеть в новом законодательном органе возможности для себя, для решения тех или иных проблем.

Я надеюсь, что новый Курултай больше законодательных решений будет принимать, которые укрепят наше государство. И механизмы на основе опыта предыдущего Парламента будут реализовываться, благодаря той же инициативе электронный парламент, искусственному интеллекту, цифровизации. Главное, чтобы они усилили свою легитимность, и их созидательный потенциал был ориентирован на развитие, социальную справедливость и улучшение качества жизни всех граждан.

— Глава государства отметил, что первая избирательная кампания в Курултай была содержательной, открытой, конкурентной, цивилизованной, подчеркнув, что это общее мнение наших граждан. А как Вы оцениваете предстоящий процесс работы Парламента?

— При всём желании мы знаем, что в любой Парламент попадают не все представители политического спектра. В любой стране это происходит: кто-то остаётся за бортом. Но при этом хочется надеяться, что новые народные избранники, которые будут делегированы от политических партий, не запишут в «некролог» идеи тех, которые оказались за бортом нового Парламента. И в целом в Казахстане все различия в идеях не обязательно в какую-то пропасть должны превращаться и падать в неё. Казахстан должен предстать как страна, которая смогла переломить косность, недоверие, пассивность и скептицизм определённой части населения, создав новую форму, организацию и новую реформаторскую идею.

В целом Казахстан должен избавляться в общественной своей мысли от лидерства аутсайдеров, которые используют усталость, пассивность для того, чтобы в определённой степени сдерживать реформаторские потуги. Главное — не допустить раскола, сохранить мир, уважение друг к другу. И я очень надеюсь, что новый Курултай действительно будет способен принять конкретные положительные решения. Я многих знаю из тех, кто баллотируется по спискам в политических партиях разных. Я вижу, что там много профессионалов, действительно людей достойных. Не хочу сравнивать их с кандидатами в предыдущие Парламенты, там тоже были люди с профессиональным бэкграундом. Но новое время требует новых людей. Нужно не забывать, что Казахстан — это страна молодых. У нас такой демографический переход случился достаточно значительный: треть населения уже молодёжь — почти 30%. И очень важно, чтобы их интересы были реализованы в новом Курултае. Они будут руководить скоро и бизнесом, и политикой. И этот Парламент тоже должен отражать ситуацию, которая в нашей стране происходит.