Одна из заболевших коронавирусом сама обратилась к врачам - главврач Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Одна из заболевших коронавирусом сама обратилась к врачам Алматы. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вчера еще один случай заражения коронавирусом подтвержден в Алматы. Зараженной оказалась девушка 1986 года рождения. Она прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта в 6 часов утра. Так как она прилетела из страны, которая не относится к категориям стран, неблагоприятных по коронавирусу, она не была помещена на домашний карантин. Вчера ее анализы лабораторно подтвердились», - сказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.
По данным управления, у нее было першение в горле и она самостоятельно обратилась в городскую клиническую инфекционную больницу.
«На сегодня все контактные с ней лица найдены и помещены на 14-дневный карантин», - добавил глава управления.
Кроме того, Тлеухан Абильдаев прокомментировал состояние двухлетней девочки, а также остальных казахстанцев с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Отметим, в настоящее время в Алматы на карантине в провизорных центрах - 729 человек, на домашнем - 760 человек.
В стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.
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