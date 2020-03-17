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Одна из заболевших коронавирусом сама обратилась к врачам - главврач Алматы

17 Марта 2020 15:26
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Одна из заболевших коронавирусом сама обратилась к врачам - главврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Одна из заболевших коронавирусом сама обратилась к врачам Алматы. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера еще один случай заражения коронавирусом подтвержден в Алматы. Зараженной оказалась девушка 1986 года рождения. Она прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта в 6 часов утра. Так как она прилетела из страны, которая не относится к категориям стран, неблагоприятных по коронавирусу, она не была помещена на домашний карантин. Вчера ее анализы лабораторно подтвердились», - сказал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

По данным управления, у нее было першение в горле и она самостоятельно обратилась в городскую клиническую инфекционную больницу.

«На сегодня все контактные с ней лица найдены и помещены на 14-дневный карантин», - добавил глава управления.

Кроме того, Тлеухан Абильдаев прокомментировал состояние двухлетней девочки, а также остальных казахстанцев с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Отметим, в настоящее время в Алматы на карантине в провизорных центрах - 729 человек, на домашнем - 760 человек.

В стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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