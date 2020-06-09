+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 13 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Одна из улиц в Нур-Султане частично перекрыта до 20 июня

9 Июня 2020 00:28
Поделиться:
Одна из улиц в Нур-Султане частично перекрыта до 20 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улица Ондирис частично перекрыта с 9 по 20 июня. Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Ондирис на участке от ул. Ушконыр до ул. Акбидай, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 9 по 20 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив