-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:54
-
-
-
-
-
-
-
-
Одна из улиц в Нур-Султане частично перекрыта до 20 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улица Ондирис частично перекрыта с 9 по 20 июня. Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Ондирис на участке от ул. Ушконыр до ул. Акбидай, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В этой связи с 9 по 20 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении.
- В Алматы планируют построить крематорий
- В Ленинградской области нашли останки участника ВОВ из Казахстана
- Усилят ли карантин в Нур-Султане и Алматы
- Безработных астанчан приглашают активней участвовать в Дорожной карте занятости
- Рост безработицы прогнозируют в Нур-Султане
- Более семи тысяч безработных планируют трудоустроить в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана