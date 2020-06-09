Одна из улиц в Нур-Султане частично перекрыта до 20 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улица Ондирис частично перекрыта с 9 по 20 июня. Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Ондирис на участке от ул. Ушконыр до ул. Акбидай, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 9 по 20 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в сообщении.