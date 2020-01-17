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Одна из пород монгольских лошадей принята в генофонд ФАО ООН

17 Января 2020 12:00
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Одна из пород монгольских лошадей принята в генофонд ФАО ООН

ЗАВХАН. МОНЦАМЭ-КАЗИНФОРМ - Ген породы лошадей Тэс включен в генофонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на национальное информационное агентство «Монцамэ».

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В конце прошлого года на заседании Совета при министре продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии было принято решение внести в Госреестр новую породу монгольских лошадей под названием «Тэс».

Создатели в последние годы интенсивно проводят комплексные научно-исследовательские работы по изучению биологических особенностей лошади Тэс.

Новая порода разводится на территории аймаков Увс, Завхан и Хувсгул вдоль реки Тэс и в настоящее время насчитывает 100 тыс. голов.

Генетическая экспертиза является обязательным аспектом племенной деятельности в любом государстве. Поэтому создатели полученные сведения направили в международные генетические лаборатории для проведения сравнительного анализа генетического профиля породы лошадей Тэс.

Ученые международных лабораторий подтвердили и установили уникальные маркеры, которые позволили выявить, что порода Тэс не родственна ни одной породе лошадей мира и является отдельной популяцией.


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Ключевые слова: ООН, Сельское хозяйство,
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