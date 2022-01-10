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ОДКБ показал свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Января 2022, 14:48
ОДКБ показал свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ОДКБ показал свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже сказал, это первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит полезный положительный опыт. Будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы. Внесены корректировки в регулирующие документы. В целом, хочу подчеркнуть, что ОДКБ показал свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств», - отметил Глава государства.

По словам Президента Казахстана, фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт.

«Угрозы, с которыми столкнулся Казахстаном, являются общими для всего пространства Коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ и Казахстан внесет свой вклад в это дело», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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