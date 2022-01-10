ОДКБ была в высшей степени эффективной и полезной – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ОДКБ была в высшей степени эффективной и полезной. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Убежден - совместными усилиями мы сделаем так, чтобы временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было бы максимально безопасным, эффективным и надо прямо сказать, что миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной и полезной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что опыт Казахстана необходимо учесть и в дальнейшем.

«С нашей стороны, как я думаю, это урок для Казахстана. Думаю, он будет полезен и для всех государств – партнеров по ОДКБ» - добавил Касым-Жомарт Токаев.