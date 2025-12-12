Одинокого лебедя на замерзшем озере сняли на видео в Уральске
В социальных сетях появилось видео, на котором лебедь ходит по льду озера Садовское в Уральске, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам известного садовода, руководителя ботанического сада Уральска Кайрата Каримова, озеро замерзло уже давно, а морозы усиливаются.
— Лебеди все еще на озере, ходят по льду. Это молодые птицы нынешнего года. По неизвестным причинам они не спешат улетать. Возможно, у птенцов еще не накопилось достаточно сил для дальнего перелета. Кажется, взрослые птицы ждут их. Каждый день наблюдаю за ними и переживаю, — рассказал К. Каримов.
В связи с этим корреспондент агентства Kazinform узнал мнение уральского орнитолога, ученого Михаила Шпигельмана.
— Лебеди не смогут перезимовать здесь. Они питаются водными растениями. После выпадения снега и замерзания воды, если они не улетят в теплые края, их может съесть лиса. Думаю, единственный способ спасти лебедей, нужно чтобы жители частных домов приютили их и содержали вместе с гусями, — отметил М. Шпигельман.