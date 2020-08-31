Одиноко блуждала по улице: 2-летнюю девочку вернули матери в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - При несении службы по обеспечению общественного порядка участковый инспектор полиции местной полицейской службы Сарыагашского РОП лейтенант полиции Берик Палходжаев заметил на одной из улиц районного центра одиноко блуждающую 2-летнюю девочку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
С целью разыскать родителей найденной малышки полицейский сразу же приступил к необходимым оперативным мероприятиям. Страж порядка прочесал все близлежащие улицы и дворы поселка, опросил прохожих, может кто знаком или видел родных пропавшей девочки и сообщил в дежурную часть.
В результате принятых мер участковый инспектор полиции Б. Палходжаев нашел мать 2-летней девочки и вернул ей дочь живой и здоровой.
Как выяснилось, местная жительница была занята домашними делами и в это время дочь, оставшаяся без присмотра, ушла со двора дома в неизвестном направлении. Полицейские провели с родителями разъяснительную беседу о недопустимости оставления детей без внимания.
В свою очередь, мать девячки выразила огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП, в том числе участковому инспектору полиции Берику Палходжаеву и пожелала ему успехов на службе.
Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям внимательно смотреть за маленькими детьми и не отпускать их одних во двор или на улицу без присмотра. В случае
пропажи ребенка следует не терять время на самостоятельные поиски и незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.
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