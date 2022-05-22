22 Мая 2022 05:50

Одиннадцать молочно-товарных ферм строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три года построили 22 молочно-товарные фермы, на которые трудоустроили 650 сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О развитии животноводства в регионе аким области Кумар Аксакалов доложил на встрече с жителями села Кишкенеколь Уалихановского района.

«В этом году строят еще 11 молочно-товарных ферм и две откормочные площадки. Одна из них - в Акжарском районе, вторая - в Уалихановском. В вашем районе этот проект реализует товарищество «Орда Солтүстік KZ». Отмечу, что государство оказывает помощь при приобретении скота. Например, одна голова скота молочного направления, привезенного из дальнего зарубежья, обходится в 1,2 млн тенге. За него выплачивается субсидия в 400 тыс. тенге. Если каждая голова даст 5 тыс. литров молока, в среднем будет выплачено 180-220 тыс. тенге субсидий. В целом, государство покрывает половину расходов на приобретение скота», - сказал К. Аксакалов.

Общение акима области с сельчанами длилось более двух часов. Это пятая встреча главы региона с населением.



