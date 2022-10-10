Одиннадцать глав государств примут участие в саммите СВМДА в Астане
«На этой неделе в столице Казахстана состоится ряд международных мероприятий на высоком и высшем уровнях. Так, в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 12-13 октября текущего года, примут участие 11 глав государств, один вице-президент (Вьетнам), один заместитель председателя (КНР) и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА также примет участие в саммите», - сказал Айбек Смадияров на брифинге для журналистов в МИД РК.
Он уточнил, что прибудут на саммит президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана.
Ранее в столице состоялось мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).