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    16:27, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Одиннадцать глав государств примут участие в саммите СВМДА в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президенты 11 стран примут участие в саммите СВМДА, который пройдет в Астане с 12 по 13 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ». В МИД Казахстана рассказали о подготовке к VI саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    «На этой неделе в столице Казахстана состоится ряд международных мероприятий на высоком и высшем уровнях. Так, в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 12-13 октября текущего года, примут участие 11 глав государств, один вице-президент (Вьетнам), один заместитель председателя (КНР) и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА также примет участие в саммите», - сказал Айбек Смадияров на брифинге для журналистов в МИД РК.

    Он уточнил, что прибудут на саммит президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана.

    Ранее в столице состоялось мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).


    Теги:
    СВМДА Международная деятельность РК МИД РК Астана Международная деятельность
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