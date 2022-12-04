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Одиннадцать домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу – акимат

4 Декабря 2022, 20:32
Одиннадцать домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу – акимат

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – 11 домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу. Об этом на брифинге заявил аким города Экибастуза Аян Бейсекин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Без подключения к теплу остаются 11 домов, то есть, остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов. Здесь нужно обратить внимание на следующее. В подвалы этих домов подведено тепло. Циркуляция есть. Теперь перед нами стоит задача – подать тепло в регистр каждой квартиры и в стояк отопления. Наша бригада сейчас занимается этой работой», - пояснил на площадке региональной службы коммуникаций Аян Бейсекин.

Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.


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