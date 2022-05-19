19 Мая 2022 14:49

Одиннадцать детсадов строят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау появятся 11 детских садов в общей сложности на 2930 мест. Большая часть детских дошкольных учреждений строится на основе государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, через механизм ГЧП в городе Атырау ведется строительство девяти детских садов на 2610 мест. Строительство еще двух детских образовательных учреждений на 320 мест начато работающими в регионе крупными нефтяными компаниями.

«Большое внимание в регионе уделяется и развитию спортивной базы. В настоящее время ведется строительство восьми спортивных объектов. Это спортивные комплексы в селах Жарсуат, Коктогай, Тушукудук, Сагыз, центральный стадион в селе Миялы, многопрофильная спортплощадка в селе Дамба, центральный стадион в городе Кульсары и три спортзала на 53 человека в городе Атырау. В сфере культуры за счет местного бюджета ведется строительство пяти домов культуры на 1 300 мест. Также в этом году началось оформление документации по строительству парка в городе Атырау. Намечено строительство областного и городского архивов, Дворца мира и согласия», - сказал Нурберген Кусаинов.

Как ранее сообщалось, что в 2022 году в Атырау завершится строительство 16 многоэтажных домов.