Одиннадцать человек погибли в ДТП в Актюбинской области в июле

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -Полицейские Актюбинской области на постоянной основе проводят работу по обеспечению правопорядка на дорогах и безопасности дорожного движения. Но к сожалению, все еще имеются водители, не соблюдающие правила дорожного движения, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий. За июль в Актюбинском регионе зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



«В результате погибли 11 человек, а 49 получили различные травмы», - сообщили в полиции.

Основными причинами аварий являются превышение скорости, нарушение правил дорожного движения пешеходами, несоблюдение безопасной дистанции на проезжей части и выезд на встречную полосу движения.

27 июля в 14:30 часов 25-летний водитель автомашины Toyota Ipsum, двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Иргиз, на 994 км автодороги Самара – Шымкент допустил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир данной автомашины скончался в карете скорой помощи. Водитель и трое пассажиров госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района.

Полицейские призывают участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и не нарушать правила дорожного движения.