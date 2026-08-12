Один ученик в классе: в Актюбинской области объяснили ситуацию

Прием документов не означает, что класс будет открыт. Администрация школы предложила определить ребенка в школу-интернат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жительница села Шубаркудук Темирского района опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что для ее ребенка якобы открывают отдельный класс. В своей публикации Kriіssew написала:

— Мой ребенок один идет в первый класс. Один класс — один ученик. Не будет родительского чата, не будет родительских собраний вместе с 25 мамами. Разве об этом мечтает каждая мама?.. В Казахстане, в нашем селе, не набрали детей в русский класс, поэтому в русском классе будем только мы. То есть это будет не класс, а индивидуальное обучение, — говорится в публикации.

скрин из соцсетей

Как сообщили в пресс-службе управления образования Актюбинской области, в настоящее время продолжается прием документов. Подача документов одним учеником не означает, что будет открыт отдельный класс.

— Если количество учащихся будет недостаточным, детей направят в ближайшее образовательное учреждение. Пока окончательное решение не принято, — сообщили в пресс-службе.

В данном случае было предложено определить ребенка в школу-интернат, расположенную в районном центре недалеко от села.

Отметим, что в селе Шубаркудук Темирского района проживает более 1,5 тысячи человек. В общеобразовательной школе № 2 Шубаркудука обучаются 365 учащихся. В общей сложности 323 ученика в 18 классах получают образование на казахском языке, а 42 ученика в 8 классах — на русском.

Напомним, ранее сообщалось, что в школах Актюбинской области остаются вакантными около 400 педагогических ставок. Учителя требуются в школах города и всех районов области.