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Один трлн тенге планируют направить на реализацию проекта «Ауыл аманаты»

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 10:15
Один трлн тенге планируют направить на реализацию проекта «Ауыл аманаты»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты». Об этом сообщил и.о министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта микрокредиты будут выдаваться через поверенного (агента) сроком до 5 лет, в сфере животноводства до 7 лет, под 2,5% годовых. Максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов – 27,6 млн тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

И.о. главы МСХ отметил, что на реализацию проекта в текущем году предусмотрено 100 млрд тенге с планом выдачи 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест.

«В целях обеспечения семейных хозяйств кормами для сельхозживотных планируется создавать сервисные сельскохозяйственные кооперативы, которые будут предоставлять услуги своим членам по себестоимости и реализовывать им корма по ценам ниже рыночных», - пояснил Ербол Карашукеев.

В целом, согласно озвученным данным, за 7 лет на проект планируется направить до 1 трлн тенге с охватом более 1 миллиона сельчан и вовлечением их в кооперативное предпринимательство с созданием порядка 350 тысяч рабочих мест.


Правительство РК   Сельское хозяйство  
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