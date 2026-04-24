    13:05, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Один состав LRT в Астане сможет перевозить до 650 пассажиров

    В компании City Transportation Systems (CTS) рассказали, сколько пассажиров вмещает один состав LRT в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Испытания полного состава поездов LRT начались в Астане
    Фото: акимат Астаны

    По данным CTS, в парке LRT насчитывается 19 составов. Каждый из них состоит из 4 вагонов и способен одновременно перевозить до 650 пассажиров. Из них 15 составов будут ежедневно выходить на линию, остальные четыре предусмотрены в качестве резерва.

    — Интервал движения между составами планируется в пределах 5–10 минут. Предполагаемое время в пути между станциями составит от 1,5 до 3 минут, — говорится в официальном ответе.

    Ранее сообщалось, что пассажиры LRT смогут бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до 7 лет.

    Также отмечалось, что строительство линии LRT от Астаны до Косшы планируется завершить к концу следующего года.

    ЛРТ Транспорт Астана
    Данагуль Карбаева
