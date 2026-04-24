Один состав LRT в Астане сможет перевозить до 650 пассажиров

По данным CTS, в парке LRT насчитывается 19 составов. Каждый из них состоит из 4 вагонов и способен одновременно перевозить до 650 пассажиров. Из них 15 составов будут ежедневно выходить на линию, остальные четыре предусмотрены в качестве резерва.

— Интервал движения между составами планируется в пределах 5–10 минут. Предполагаемое время в пути между станциями составит от 1,5 до 3 минут, — говорится в официальном ответе.

Ранее сообщалось, что пассажиры LRT смогут бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до 7 лет.

Также отмечалось, что строительство линии LRT от Астаны до Косшы планируется завершить к концу следующего года.