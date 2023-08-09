Один ребенок погиб, второй получил ожоги при пожаре в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Многодетная семья пострадала при пожаре в Павлодарской области. Один из детей получил термические ожоги; еще один ребенок погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 августа в 10:29 поступило сообщение о том, что в селе Береговое, района Теренколь горит частный дом», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Выяснилось, что огнем поражены 80 квадратных метров.

«При пожаре пострадал ребенок 2019 года рождения. Мальчик получил термические ожоги 1-2 степени. В госпитализации не нуждается. Еще один ребенок, 2021 года рождения, погиб. Мать детей находилась во дворе. Семья многодетная, ждут 8 ребенка», - добавили в ведомстве.

Огонь локализован в 11:45, ликвидирован в 12:15. Причина пожара устанавливается.

Фото ДЧС Павлодарской области.